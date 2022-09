Meglio: protocollo d’intesa per promuovere gli investimenti italiani

Philel Tarturi, Direttore dell’Ufficio dell’Agenzia per la Promozione degli Investimenti Esteri (Fipa) in Italia, ha spiegato che sono in corso trattative con FINEST per sviluppare un piano d’azione volto a favorire la costituzione di imprese italiane in Tunisia.

FINEST è un’organizzazione italiana specializzata nell’internazionalizzazione di imprese con sede nel nord-est d’Italia e presenti in 44 paesi tra cui l’Europa centro-orientale, i Balcani, la Russia, i paesi della CSI e il Mediterraneo.

Il 12 aprile 2022 FIPA ha firmato un protocollo d’intesa con l’Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese “PROMOS Italia” per promuovere gli investimenti italiani in Tunisia. CEO di FINEST, i recenti colloqui di Eros GOI con la firma del protocollo d’intesa in corso a Roma alla fine di settembre.

Va ricordato che secondo le statistiche FIPA, in Tunisia sono stabilite 900 aziende italiane. In questi lavorano più di 72mila persone. Il commercio tra Tunisia e Italia ha raggiunto i 5,5 miliardi di euro nel 2021 contro i 4,5 miliardi di euro del 2020, registrando un aumento del 22%.

