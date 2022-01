Progetto LLCER – Premier italiano

Cosa contiene il LLCR italiano?

Dal punto di vista umanitario, il progetto Insegnamento specialistico di lingue, letterature e culture Dentro Italia Crealo Capire il mondo E questo Integrare i valori del cittadino europeo. Ha lo scopo di comprendere lo spazio unico occupato dalla lingua, dalla letteratura e dalla cultura italiana all’interno e intorno al territorio italiano. Quindi, ti strofinerai le spalle tutto l’anno L’arte italiana in tutte le sue forme (Pittura, letteratura, scultura, cinema, ecc…). L’educazione speciale è anche finalizzata a Incoraggia il desiderio di leggere in una lingua straniera Funziona in modo completo, progressivo e guida.

Dal punto di vista della lingua, sarai Lanciato in traduzione, Sensibilità Post in diverse lingue Puoi approfondire ed espandere le tue conoscenze per ottenere Definite identità storiche, culturali e letterarie.

Esercitati con le nostre lezioni e risposte Ripensa bene e metti tutte le opportunità dalla tua parte e trova tutto Risolto per Lezioni e Baccellierato generale e Baccellierato tecnico. Puoi Download gratuito, Godere!

Piano Anno Premier

In classe regina, studierai Due temi principali, si tagliano Assi di studio :

Tema “Immaginazioni”

Stampa studio “Luoghi Immaginari”

La stampa dello studio “rappresenta la verità”

Stampa studio “Bellezza, storia di fantasia”

L’asse dello studio è “Dal passato immaginario al futuro immaginario”

Tema “Poteri e controlli e riserve”

Stampa di studio “Incarnazioni del potere”

Stampa di studio “Poteri simbolici”

Stampa dello studio “Modelli di coinvolgimento della società civile”

Stampa di studio “Disobbedienza e resistenza”

I tuoi obiettivi

Lo scopo principale del LLCER italiano è quello di far capire agli studenti Singolarità di vista Lingua, letteratura e cultura italiana Associato con il mondo e se stessi.

Sorprendentemente, ci si aspetta che tu diventi Autonomia nell’uso del linguaggio. Per questo sarai Formazione durante tutto l’anno per parlareE, facci sapere la tua opinione e partecipa alle discussioni. In questo modo otterrai sicurezza verbale, fluidità, accuratezza e ricchezza. Nel prodotto scritto, tu rScrivere testi strutturati e dettagliati. Lo scopo è imparare l’italiano nell’insegnamento LLCE Alla fine del livello B2 Primo.