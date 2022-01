“Luca”: il dolce viaggio italiano della Pixar evoca desideri di altri luoghi

Lo adoriamo – per il suo primo lungometraggio d’animazione, Enrico Cazarosa ci porta nelle terre della sua infanzia, dove due piccoli mostri marini scoprono la vita umana. Questo venerdì 18 giugno a Disney+ sarà la storia soft dell’amicizia.

Imbarco subito. I titoli di coda non sono iniziati quando la musica ci stava già portando dall’altra parte delle Alpi. Picture Studios porta per la prima volta Dolce Vita in Italia Luca, Una storia poetica su due piccoli mostri marini che cercano di interagire con la vita umana senza rivelare la loro identità. Come un po’ Sirenetta Cresciuto in Riviera Ligure. Luca finisce sulla terraferma, dove incontra il suo simile, Alberto, mentre i suoi genitori gli impediscono di accedere alla superficie. L’inizio di un’avventura assolutamente folle che integra la loro crescente amicizia.

Il regista italiano Enrico Cazarosa non ha cercato abbastanza ispirazione per costruire questo rapporto tra due personalità che si oppongono a tutto. “Ho pensato alla mia infanzia con il mio migliore amico a Genova. Abbiamo avuto la fortuna di portare i nostri piccoli scooter sul treno e goderci l’estate in Riviera. Eravamo così diversi. Io mi vergognavo e lui ne ha sfidati tanti. Modi. “, Ricorda chi voleva LCI “Parla davvero di amicizie che ti aiuteranno a perseguire i tuoi sogni e a fare ciò che vuoi veramente fare”. Luke, è come lui. Un pensatore introverso “Deve liberarsi dalle sue preoccupazioni.”

“Silenzio Bruno!”, Una manifestazione per sfogare le sue paure

Per tutto il film, Alberto incoraggia Luca ad acquisire fiducia in se stesso. “Silenzio Bruno!”. Come a governare le paure che gli impediscono di andare avanti. “È un modo veloce per spiegarlo ai ragazzi. Se Bruno è giù di morale, è un bene per noi. Ovviamente ci scusiamo con tutto Bruno del mondo.”Il produttore sorridente Andrea Warren. Enrico Casarosa ammette di aver dovuto cacciare mentre creava il suo Bruno Luca, Il suo primo film da regista. Nominato, un Oscar per il cortometraggio La luna Nel 2012 ha collaborato ?, Lassù e Cacao In Pixar gli fu permesso di viaggiare nella sua Italia. READ Morto allo zoo italiano il rinoceronte bianco "Nonno Toby" più antico del mondo

Progettato interamente a distanza a causa dell’infezione, Luca Una delle foto più invitanti per fuggire. La sua storia è semplice come la sua animazione è dettagliata. Le trasformazioni dei due piccoli mostri marini con poco contatto con l’acqua sono riuscite quanto la bacchetta magica della fata madrina. Picture Passaporto per un’area con una fuga perfetta, paesaggi da cartolina. Affitto di Enrico Cazarosa “Situazione geografica pazzesca” Cincinnati Terre nel nord Italia. “Queste città sono come creature che escono dal mare e si aggrappano alle rocce per sopravvivere. Si congelano nel tempo”., Il regista ricrea e analizza tutti i piccoli dettagli della vita quotidiana. Bambini che giocano a calcio nella piazza del paese proibito, vecchie che sbucciano le verdure chiacchierando, o un servo arrogante che si aggira in Vespa rossa.

“Lettera d’amore a queste piccole città italiane”, Luca Un omaggio al Maestro Marcello Mastroyani. Alberto ha ricevuto una foto dell’attore italiano divorzio italiano, Aveva il movimento delle labbra nello stesso film, oltre a un riferimento al film Piccione. “Bisogna avere occhio per notarlo, ma queste piccole cose mi piacciono”, Riconosce Enrico Cazarosa, “Molto eccitato” Guarda la figlia della leggenda italiana Sierra Mastroyani partecipare al suo film. Nella versione francese l’attrice dà voce alla madre di Luca. “Abbiamo parlato allo zoom qualche settimana fa. Dio, avevo molte domande per lei. È stata così gentile da raccontarmi dell’estate che ha trascorso con suo padre sul set con Fellini”, ha detto. Si è ancora mosso. Che peccato, come Raya e l’ultimo drago, Impossibile scappare da una sala cinema davanti a questo bellissimo film d’animazione…

>> Luca, Con la voce di Sierra Mastroyani – Disponibile su Disney+ dal 18 giugno READ L'italiano Lamond Marcel Jacobs ha vinto la finale dei 100 metri dopo Usain Bolt

