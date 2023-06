Akiba’s Journey: Undead Director’s Cut and Undress si spoglierà da vampiro il 1° agosto

XSEED ha annunciato oggi che il suo prossimo gioco di ruolo d’azione, AKIBA’S TRIP: Undead and Undressed Director’s Cut, verrà lanciato in digitale su Switch in Europa il 1° agosto 2023 a € 29,99.

Separatamente, il nuovo DLC “Kati’s Route”, incluso nel Director’s Cut, che espande la storia dell’amichevole studentessa finlandese in scambio e domestica part-time Kati Räikkönen, sarà rilasciato su PS4 e PC a € 7,99, con il DLC NIS America lancio sul PlayStation®Store in Europa per garantire la compatibilità con la versione PS4 già rilasciata.

AKIBA’S JOURNEY: Undead and Undressed Director’s Cut uscirà anche in versione fisica limitata.

Aggiornato dalla sua versione originale per una nuova generazione, AKIBA’s Journey: Undead and Undressed Director’s Cut mette i giocatori nei panni di Nanashi, un otaku che viene misteriosamente trasformato in un vampiro e viene coinvolto in una cospirazione di “Synthesters” che affligge Mecca Electronics. Accompagnato da un variopinto gruppo di alleati, gli “Akiba Freedom Fighters”, Nanashi deve difendere i suoi compagni otaku dai predatori di vampiri, scoprendo che la migliore strategia per sconfiggerli è spogliarli delle loro ossa ed esporli al potere della purificazione. il Sole! Con un nuovissimo corso “True End” in inglese e giapponese con l’adorabile maggiordomo Katie, missioni secondarie originali con otaku più contorti di Akihabara e un arsenale di nuove armi e armature, Akiba’s Journey: Untethered & Uncovered il director’s cut porta il soprannaturale moderno azione e avventura per i fan del Giappone con i gusti più esigenti.