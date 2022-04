Prix ​​​​des carburants: voici les sommes débloquées par le gouvernement pour soutenir la mobilité des belges

Le gouvernement fédéral a décidé de consacrer une enveloppe de 30 millioni di euro per aiutare i travailleurs qui ne peuvent se passer de leur voiture confront pour se rendre au travail o dans le cadre de leur de leur des travails et du carr de la travailé et figlio di un indiqué vendredi le ministre de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne. Un esempio: gli assistenti a domicilio.

L’affectation de cette enveloppe n’est pas décidée. Elle servira’mettre de l’huile dans les rouages“De la concertation en cours entre les partenaires sociaux au sein du groupe des 10 e qui proponent une serie de mesures au gouvernement.

82 milioni per Infrabel et la SNCB

Toujours en matière de mobilité, 82 milioni di euro sont débloqués pour permettre à la SNCB et à Infrabel de faire face à la flambée des prix de l’énergie et à l’indexation des salaris de leur personale. En 2020, Infrabel a par exemple acheté un totale di 1470 GWh di elettricità, quindi a peu près la consommation de 490.000 menages. Les entreprises ferroviaires belges sont en outre l’un des plus grands Employeurs de Belgique, avec 28.000 cheminots.

240 milioni di euro per promouvoir le vélo dans les déplacements domicile-travail

Le gouvernement fédéral a libéré vendrdi 240 million sur trois ans pour promouvoir le vélo dans les déplacements domicile-travail, an annonce le vice-premier ministre et ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet. Le but de cette Initiative est d’encourager tous les salariés à se rendre au travail à vélo, tramite par esempio l’augmentation de l’indemnité kilométrique maximale o l’élargisement du remboursement domicile-lieu de travail.

C’est une priorité du plan fédéral pour le Vélo, BE CYCLIST, aprécisé M. Gilkinet (Ecolo) dans un comunicato, en rappelant que le gouvernement a fait le choix d’une mobilité”attivo e rispettoso dell’ambienteUne contributo du Conseil national du Travail (CNT) et du Conseil central de l’Economie (CCE) est attendue pour le mois de mai. Georges Gilkinet an enfin assuré qu’avec ses collègues ministres principalement concernés – Pierre-Yves Dermagne ( PS) , Frank Vandenbroucke (Vooruit), et Vincent Van Peteghem (CD&V) -, il loro contributo per i partner sociali a fin d’incoraggiamento degli stipendi in un viaggio di lavoro veloce.