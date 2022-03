Le chèque chauffage fait partie des trois mesures début février et destinées à gli aiutanti les consommateurs belges à faire face à la flambée des prix de l’energie.

UNprès des semaines de négociations, de conseils ministériels restreints nocturnes infructueux, d’« affinages » des scénarios et des chiffres, le gouvernement an accouché, début février, de son (deuxième) de son (deuxième) s fair lesté face à mesure la flambée il premio dell’energia.







Che contenuto ce paquet ? Une baisse temporaire de la TVA sur l’électricité de 21 à 6% entre le 1er avril et le 1er juillet (gain de plus ou moins 60 euros pour un ménage moyen), un chèque chauffage unique de 100 euros pour tous les ménages belges et un « mini-trasferimento fiscale » (100 euro grâce à la diminution de la cotisation spéciale de sécurité sociale pour les bas et moyens salaires).

Quand les ménages belges toucheront-ils leur chèque chauffage de 100 euro ? D’après SudInfoqui cite le cabinet de la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), cela devrait avoir lieu dans le courant du mois d’avril (via une réduction sur la ou les factures(s) suivantes).