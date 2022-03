minace de fermeture des station-service ce vendridi!

« À l’échelle de la Belgique, nous sommes à une centaine de station-service qui ne délivrent plus de l’essence ou du diesel. Pour le mazout de chauffage, on ne sert désormais plus que les personnes en panne de combustible. Les commandes normales sont renvoyées à la semaine prochaine », explique Olivier Neirynck, direttore della tecnica de la Brafco, la fédération des négociants en combustible et carburant.

Cette cascade de débrayages résulte des ventes à perte auxquelles les pompistes sont confrontées. À cause des fortes hausses, il prezzo massimo de vente à l’automobiliste est moins cher que le prix d’achat auprès du fournisseur.

➜ « Ce mercredi, nous avons donné 24 heures au gouvernement pour apporter les solutions adéquates » : minace d’actions plus percutantes !

➜ Le représentant de la Brafco si rifiutano in dire davantage : renseignements pris en coulisses, on pourrait s’acheminer vers une fermeture généralisée à court terme.

➜ Il cabinet du ministre Pierre-Yves Demagne réagit.

