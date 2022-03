Persone e persone

La tenue symbolique de l’ancienne attrice lui vaut un titolo.

Une robe vue de part et d’autre de l’Atlantique avec una curiosité sans pareil. Il 7 marzo 2021, Meghan Markle e il principe Harry presenta Oprah Winfrey per la lettura della verità sul “Sussexit” in mondovision. Et la duchesse n’avait rien laissé au hasard.

Chic e cioccolato

C’est dans une robe firmato Giorgi Armani que l’ancienne attrice de Abiti un notamment proféré des accusations de razzisme à l’encontre de certees personnalités de la monarchie britannique sur CBS. La pièce drapée noire était ponctuée de fleurs qui n’avaient rien d’anodin.

L’abito Armani indossato da Meghan, duchessa del Sussex è stato nominato Abito dell’anno 2021 Il Museo della Moda invita i migliori nomi dell’industria della moda a selezionare un vestito dell’anno che incarni l’umore prevalente della moda, rappresenti l’anno passato e catturi l’immaginazione pic.twitter.com/1pGHzDvE3F — Dame Alexis🎖️MNOSL (@ArchewellBaby) 22 febbraio 2022

« Il a été rapporté que la duchesse avait choisi cette robe au motif fleur de lotus en raison de l’association symbolique de cette fleur à la renaissance, l’autorégénération et l’illuminazione spirituelle, ainsi que sa capacité ciles à fleur condition »illuminato da un comunicato del Museo della moda di Bath e della rivista Stordito. Le musée lui décerne par conséquent le title de « robe de l’année 2021 » versa una dimensione virale, chic e défiante. Le choix risque (encore) une fois de divider.