Cultura delle notizie ‘Quasi per dispetto’ L’attore Antony Starr si è candidato a The Boys senza crederci davvero: il resto è storia

Oggi, Antony Starr è orgogliosamente tra gli attori più famosi della serie, grazie alla sua brillante interpretazione di Homelander, l’antagonista di The Boys. Ma se il destino avesse sorriso all’attore neozelandese, forse non avrebbe mai fatto il provino per il ruolo.

carattere simbolico…

Se sei un fan della serie, non puoi perdertelo Dal fenomeno dei ragazzi. E per una buona ragione, l’offerta di Amazon Prime Video è senza dubbio una delle uscite evento di inizio estate. Dal 13 giugno, la quarta stagione è andata in onda ogni settimana, per la gioia dei fan. Adattato direttamente dall’omonima serie di fumettiLa serie ci immerge in un mondo fantasy sanguinoso e satirico in cui i supereroi occupano la Terra. Tuttavia, lontano dal cliché dell’eroe coraggioso e coraggioso, Quest’ultimo preferisce governare il mondo come vuoleQuesto mentre si sentono liberi di ferire o uccidere come meglio credono. Spinti da un istinto ribelle, una squadra di disadattati chiamata “The Boys” viene formata con uno scopo Metti fine al dominio di questi eroi tirannici.

Nel corso degli anni, la messa in onda delle varie stagioni di The Boys ha creato una vera e propria leggenda attorno al personaggio cittadino. L’onnipotente dittatore e principale antagonista della serie, chiamato anche il Protettore in francese, incarna perfettamente tutto l’orrore e il cinismo della produzione Amazon Studios. A dare vita Questa versione malvagia ed egoista di SupermanLui è l’agente Antonio Starr Quale è stato scelto. Ma anche se oggi è ovunque applaudito e interpretato unanimemente, è interessante saperlo Il destino dell’attore neozelandese avrebbe potuto essere molto diverso.

…che non avrebbe mai potuto vedere la luce!

In effetti, a prima vista, il percorso verso questo successo non era chiaro per Antony Starr. Chi è meglio conosciuto per il suo ruolo nel film Banshee Tuttavia è stato quasi applicato al ruolo di Homelander. Recentemente è tornato su questo periodo durante un’intervista a The Canzone di Late Night scritta da Seth Meyers :

Fondamentalmente non conoscevo affatto i fumetti. Ero ad un’altra ripresa quando mi hanno chiesto di fare un provino e ho detto loro che ero troppo occupato con altre cose. Ma alla fine ho registrato comunque un video, quasi per ripicca, perché i miei attori mi molestavano per questo. Quindi, all’ora di pranzo, sono andato nella mia roulotte, ho tirato fuori il mio iPad, ho fatto un’audizione, l’ho presentata e me ne sono andata.

Quindi la sua candidatura per questo ruolo iconico si basa in realtà su ben poco. Non sapeva nemmeno verso quale universo si stava dirigendo Durante il test. Solo quando ha scoperto che il suo profilo era attraente è diventato abbastanza curioso da scoprire il supporto originale:

Evidentemente hanno apprezzato il mio test. Quindi ho pensato che sarebbe stato meglio indagare di cosa si tratta. Quindi ho guardato il fumetto e ho pensato: “Come faremo a trasmetterlo in TV? Non possiamo adattarlo! È osceno!”

Per scoprire o riscoprire The Boys e questo personaggio leggendario a cui Antony Starr ha prestato le sue sembianze per quattro stagioni,