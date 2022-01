Prezzo dell’energia elettrica: come verrà pagato il premio di 80 euro a circa un milione di famiglie?

L’amministrazione giustifica questo sostegno con “prezzi dell’energia eccezionalmente alti nel 2021”.

ilVenerdì, FPS Economy ha annunciato in un comunicato stampa che i cittadini in scadenza il 30 settembre per la tariffa sociale dell’energia elettrica riceveranno un pacchetto unico di 80 euro. L’amministrazione giustifica questo sostegno con “prezzi dell’energia eccezionalmente alti nel 2021”. “Grazie a questo pacchetto, quasi un milione di famiglie sperimenterà un’immediata riduzione dei costi energetici”, commenta Pierre-Yves Dermann, ministro dell’Economia.







L’importo sarà corrisposto direttamente e automaticamente dal fornitore che ha fornito l’energia elettrica al beneficiario in data 30 settembre 2021. Nessuna specifica richiesta va quindi avanzata. Il fornitore di energia ti contatterà entro e non oltre il 31 gennaio e l’importo dovrà essere pagato entro e non oltre 12 giorni lavorativi.

Il SPF ha inoltre confermato che i clienti energetici che avranno diritto ad aumentare l’intervento nel primo trimestre del 2022 beneficeranno della tariffa sociale fino al 31 marzo 2022. Tale misura è stata applicata per la prima volta tra febbraio 2021 e 31 dicembre 2021, ma ora è stata prorogato di 3 mesi.