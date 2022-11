Prezzi della benzina in Belgio: quando fai il pieno, il più economico alle pompe, scopri il nostro strumento interattivo

Con i prezzi che a volte raggiungono livelli senza precedenti e fluttuano di settimana in settimana, non è facile sapere quando fare rifornimento. Per aiutarti a trovare ciò di cui hai bisogno, abbiamo sviluppato uno strumento interattivo che riunisce le seguenti informazioni:

Il prezzo massimo del carburante per lo stesso giorno e il giorno successivo . Questi dati vengono recuperati automaticamente ogni mattina Sul sito web di FPS Economy

. Questi dati vengono recuperati automaticamente ogni mattina Sul sito web di FPS Economy Un calcolatore che ti permette di conoscere il costo di un pieno di carburante oggi e domani . A volte non c’è differenza da un giorno all’altro, a volte un po’ più costoso, a volte un po’ più economico…

. A volte non c’è differenza da un giorno all’altro, a volte un po’ più costoso, a volte un po’ più economico… Una tabella che mostra i migliori prezzi per governatorato. Questi dati provengono dal sito web carbu.com. Infatti insegna l’economia degli FPS”La tariffa ufficiale per i prodotti petroliferi“quindi trasmetti”Prezzi massimiLa maggior parte delle pompe offre il carburante più economico.

Questi dati provengono dal sito web carbu.com. Infatti insegna l’economia degli FPS”La tariffa ufficiale per i prodotti petroliferi“quindi trasmetti”Prezzi massimiLa maggior parte delle pompe offre il carburante più economico. grafica Mostra l’andamento dei prezzi nell’ultimo anno.

In pratica, mercoledì 22 novembre, i prezzi di benzina e diesel non si muoveranno fino a domani. I prezzi del gasolio da riscaldamento aumenteranno leggermente.

Scopri i prezzi del carburante in Belgio utilizzando il nostro strumento interattivo qui sotto

In che modo FPS Economy determina il prezzo del carburante? “Al mattino scarichiamo i prezzi sui mercati mondiali. Carichiamo questi dati nel nostro software di calcolo, che poi determina il prezzo del prodotto, controlla se c’è stata una variazione di prezzo e, se necessario, calcola un nuovo prezzo massimo aggiungendo spese legali, tasse, contributi e IVACi viene detto sul lato SPF.

La nostra unità dovrebbe essere aggiornata tra le 10:00 e mezzogiorno. La data e l’ora dell’aggiornamento sono elencate nella parte superiore dello strumento. Ulteriori dettagli su come il governo federale calcola i prezzi dei prodotti petroliferi Clicca qui.

FPS ci dice che questi dati sono aggiornati”Tutti i giorni della settimana, ad eccezione dei giorni festivi dell’Amministrazione federale e dei “ponti” che non sono giorni ufficiali“.