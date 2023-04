Presto sarà attivata la zona pedonale di La Roche-en-Ardenne: in arrivo animazioni ed esperienze virtuali

Venerdì mattina, nella piccola isola pedonale di La Roche-en-Ardenne, ci aspetta per una passeggiata la Alderomane Tourist Sophie Mulhan. Niente di troppo sportivo. Quanto basta per sgranchirsi le gambe su una strada di 300 metri. L’esperienza è incredibile. Alcuni spettatori sembrano persi. automobili. Due camion per le consegne. Per il resto, solo i tacchi con la politica di Rochoise rompono un silenzio quasi straziante. “Come puoi vedere, c’è già del lavoro, ma rimane tristeesclama un assessore. Pochi sanpietrini abituati alla loro solitudine. Negozi un po’ meno. Venti celle vuote, per un centro come La Roche, sono tante.

“Ciò di cui abbiamo bisogno è riportare i pedoni in questa zona pedonale durante i periodi di punta. Vacanze scolastiche e fine settimana, funziona bene. Ma dobbiamo rendere questo spazio abbastanza interessante che non solo i turisti, ma anche gli scarafaggi vorranno fermarsi lì.“Il problema viene affrontato a testa alta. Viene rapidamente messo in atto un piano d’azione. Resta una domanda: come viene finanziato?

L’Europa ha appena risposto a questa domanda erogando un sussidio di 1.247.200,05 euro. “Immagina, per una città di oltre 4.000 abitanti, è enorme!L’assessore sorrise.