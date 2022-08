Otto clienti lasciano il suo ristorante senza pagare e il capo li pubblica su Facebook

Basket Resto non è di gradimento del presidente, che ha concesso loro due giorni per venire a saldare il conto.

«No, il basket al ristorante non è né “cool” né “divertente”‘, si riferisce al capo Golden Pub, a Saint-Quentin. Giovedì 28 luglio, otto persone sono venute a mangiare nel suo locale prima di partire senza pagare. responsabile di questoresto del cestino«non»Sfortunatamente per loro, sono stati filmati e fotografati dai nostri sistemi di sorveglianza‘”, sottolinea, amaramente, il regista in un post di Facebook trasmesso da Corey Picard.

Quindi quest’ultimo ha condiviso la foto del gruppo seduto, avendo cura di coprirsi il viso con emoji selezionati con cura. “Che peccato che i tuoi genitori o i tuoi cari possano conoscerti sulle nostre reti (abbastanza fornite localmente, ehm, lo stesso) e rendersi conto che alla fine ti meriti la tua identità come una merda‘”, conferma il ristoratore, che ha concesso agli otto clienti due giorni per venire a pagare il conto, prima di condividere la foto iniziale, dove possiamo vedere i volti.

Abbiamo tutti i dati su di te.

«L’ultimo passo, ovviamente, sarà una denuncia con i tuoi nomi e foto alla polizia, perché sì, la magia delle reti e dell’informatica, abbiamo tutti i dati su di te‘, avverte il manager del bar d’oro.

Data di pubblicazione da venerdì alle ore 10.00. Gli otto latitanti hanno dunque tempo fino a domenica mattina per saldare il conto.