La guerra in Ucraina: sventare due attacchi missilistici ucraini sul ponte di Crimea

Le autorità locali e l’esercito russo hanno annunciato che sabato due attacchi missilistici ucraini sul ponte strategico che collega la Russia con l’annessa penisola di Crimea sono stati sventati.

Secondo il ministero della Difesa russo, questa struttura sullo stretto di Kerch è stata attaccata per la prima volta nel primo pomeriggio con un missile antiaereo ucraino S-200 convertito per attacchi a terra.

annuncio

Ha aggiunto: “Il missile ucraino è stato scoperto in modo tempestivo ed è stato intercettato in aria dai sistemi di difesa aerea russi, e non ci sono state vittime o danni”. aggiunto su Telegram.

Nel frattempo, il leader della Crimea Sergei Aksyonov ha indicato che due missili ucraini, non uno, erano atterrati vicino allo stretto di Kerch. Il ponte di Crimea non è stato danneggiato. Conferma su Telegram.

Poche ore dopo, secondo il Dipartimento della Difesa, è stato intercettato in aria anche un altro attacco con un missile S-200 convertito.

“Un altro missile nemico è stato abbattuto sopra lo stretto di Kerch. Grazie alle nostre forze di difesa aerea per la loro professionalità e vigilanza!” , Il signor Aksionov ha confermato.

Secondo il consigliere del signor Aksionov, Oleg Kryuchkov, le forze speciali hanno creato una cortina fumogena come ulteriore mezzo di difesa.

Il ministero degli Esteri russo ha condannato gli attacchi ucraini “inaccettabile” Puntando a un ponte aperto al traffico civile. “È stato l’obiettivo di tali attacchi dallo scorso autunno. Ha provocato in particolare la morte di civili”, Ha aggiunto.

“Le forze armate ucraine, incapaci, nonostante la massiccia assistenza dell’Occidente, di cambiare la situazione in prima linea, stanno cercando di vendicarsi”, La diplomazia russa ha aggiunto in un comunicato.

Questo ponte, costruito a caro prezzo per ordine del presidente russo Vladimir Putin dopo l’annessione della Crimea nel 2014, è stato ripetutamente preso di mira dagli attacchi ucraini.

Il precedente attacco, nel mese di luglio, aveva provocato gravi danni al tratto stradale della struttura, utilizzato anche per il trasporto di materiale militare per l’esercito russo che combatte in Ucraina.

Il ponte in cemento, lungo 18 chilometri e inaugurato da Vladimir Putin nel 2018, è costituito da due strutture parallele, una destinata al traffico stradale e l’altra a quello ferroviario.

Il presidente russo aveva ordinato il rafforzamento della sua sicurezza dopo il precedente attacco.

annuncio

Anche la stessa Crimea è regolarmente presa di mira dagli attacchi ucraini. Così facendo, la Russia ha annunciato di aver abbattuto nella notte 20 droni che hanno preso di mira obiettivi sul territorio della penisola.