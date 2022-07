Voci recenti di trasferimento 22/07: Suarez – Neuer – Bright – Januzaj – Alves – Castagne – Mane – Skamaca

Tutte le voci di trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Trovalo qui prima!

Beveren accueille Michael Mulder

Una nuova recluta è stata annunciata dalla parte di Fritil. (leggi di più)

Jules Conde (Seville FC), più che mai al via

La squadra del Siviglia è ambita da molti club. A parte la sorpresa, non dovrebbe restare in Andalusia alla fine di questa finestra di mercato. (leggi di più)

Excelsior Virton annuncia l’arrivo di Yanick Aguemon e Simon Paulet

C’è qualcosa di nuovo in Excelsior Virton, con due nuovi arrivati ​​in questa stagione in D1B. (leggi di più)

RFC Seraing attira un giocatore dal Milan

Syring ha bisogno di rinforzi per la prossima stagione e presto ufficializzerà l’arrivo di un giovane giocatore-allenatore al Milan. (leggi di più)

Timothy Castagne sarà la priorità dell’Atletico Madrid, ma il Leicester City pretenderà molto da lui in questo momento

Timothy Castagne si è affermato come un pilastro del Leicester City e potrebbe fare un nuovo passo nella sua carriera. (leggi di più)

Eindhoven Maar Savio (Troy).

Il brillante talento brasiliano Savio lascia l’ESTAC Troyes per il PSV Eindhoven. Il 18enne prodigio arriva in prestito per la stagione 2022-2023. Un prestito che permetterebbe a Savio di muovere i primi passi in Europa, acquistato quest’estate dal City Football Club per 6,5 milioni di euro.

Barcellona contro il difensore dell’Athletic Bilbao

Il Barcellona avrà un occhio di riguardo Inigo Martinez (31 anni). Una soluzione di riserva perché gli obiettivi prioritari dei catalani sono Cesar Azpilicueta e Jules Conde al posto del giocatore dell’Athletic Bilbao, come identificato dai media spagnoli, Marca.

Jacob Barrett-Lorsen, lasciato libero dall’Armenia Bielefeld, potrebbe raggiungere lo Standard de Liege

Il terzino sinistro potrebbe raggiungere lo Standard de Liege se Armenia Bielefeld lo lasciasse libero. (leggi di più)

Bart Verbruggen non si è unito al Burnley e rimane all’Anderlecht

Con l’aumento dei prezzi di RSCA, Bart Verbruggen alla fine non si unirà a Burnley. Il portiere ha preferito restare. (leggi di più)

Il Torino vorrebbe sbrigarsi per Dennis Bright

Il belga è ancora seguito da diverse squadre di Serie A. (leggi di più)

Ufficiale: Luis Henrique lascia il Marsiglia in prestito al Botafogo

Floccato dal Marsiglia, è entrato a far parte del club brasiliano, di proprietà dell’azionista RWDM. (leggi di più)

Vincent Kompany perde Ben Mee contro Brentford

Burnley è orfano di un giocatore che ha vissuto i suoi anni migliori in Premier League. (leggi di più)

Citando la dichiarazione di Luis Suarez in Belgio, lo avrebbe scelto

Poi El Pistolero volta le spalle al Belgio… (Leggi tutto)

Wesley (ex club de Bruges) è tornato al Levante

L’attaccante brasiliano cercherà di trovare i colori in un nuovo torneo. (leggi di più)

L’Anderlecht ha prestato Mohamed Dauda alla Spagna

Dopo essere stato ceduto in prestito all’indipendente Cartagena, il ghanese rimarrà per un’altra stagione nella P2 della Spagna. (leggi di più)

Ritorno in campagna per il Café Rezai (ex Brugge, OHL e Charleroi)

L’attaccante ritroverà l’Iran 5 anni dopo aver scoperto i prati belgi. Sarà allenato da una vecchia conoscenza del nostro torneo. (leggi di più)

Leander Dendoncker pronto a cambiare club di Premier League?

Al giocatore che si è allenato allo Sporting Anderlecht è rimasto solo un anno di contratto con il Wolverhampton. (leggi di più)

Stai andando in Premier League inglese per Adnan Januzaj?

Il 27enne potrebbe reclamare il torneo che aveva lasciato nel 2017 (leggi di più)

Offerta ufficiale del West Ham per SKAMKA, monitoraggio del PSG

Gianluca ScamacaIl 23enne è stato una delle attrazioni della scorsa stagione in Serie A. L’attaccante del Sassuolo ha dimostrato di essere un giocatore prolifico, segnando 16 gol in campionato, e ora stanno arrivando diverse squadre europee. Mentre il PSG sembrava tenere la corda all’inizio della finestra di trasferimento, è stato il West Ham a iniziare l’attacco. Gli Hammers hanno fatto un’offerta per il club italiano, secondo Sky Sport. L’offerta è di circa 40 milioni di euro.

Il tassista tedesco Manuel Neuer accusato di essere “economico”

È una storia divertente che questo tassista tedesco ha appena vissuto. Mentre trasportava Manuel Neuer, il portiere del Bayern Monaco ha dimenticato in macchina il portafogli contenente 800 euro. Il pilota, che ha percorso 120 chilometri per restituire il pezzo all’icona del calcio tedesco, ha ricevuto in cambio “solo” una maglia. “Questo regalo è uno scherzo. Non ci posso farci niente. Ho 4 bambini da sfamare e ho speso dei soldi per restituirgli questo portafoglio. Un noir avaro!”

Sadio Mane è per la seconda volta il giocatore africano dell’anno

Dopo una stagione stellare al Liverpool con 23 gol e 5 assist in tutte le competizioni in 51 partite, Sadio Mane, appena arrivato al Bayern Monaco, è stato nominato il miglior calciatore africano della stagione. Questa è la seconda volta che il senegalese vince questo premio.

Dani Alves non chiude ancora le scarpe e resta in Messico

Dani Alves è stato lasciato libero dall’FC Barcelona e non ha ancora deciso di riattaccare. 39 anni fa, la destra brasiliana si è appena impegnata con i Pumas in Messico.

“Dani Alves, in attesa!” Libero da qualsiasi contratto, Dani Alves deve impegnarsi per un anno con i Pumas in Messico! 🇲🇽 pic.twitter.com/llVoyUCP82 – InstantFoot (lnstantFoot) 22 luglio 2022

