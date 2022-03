PPV WWE in Europa : Une date et un lieu

Tandis que la WWE fera son retour en Europe le mois prochain en passant par Paris, mais aussi par Londres, Newcastle et Leipzig, la fédération compte bien revenir sur le Vieux Continent plus tard dans l’année, mais cette fois-ci pour uno show de grande envergure. Les dernières rumeurs nous disaient que la WWE prima di organizzare uno “show dans un stade” in Royaume-Uni, soit le 3 o 4 septembre prochain.

Su apprend aujourd’hui via WrestleVotes que ce PPV de la WWE au Royaume-Uni, tant attendu par les fans européens, aura lieu le samedi 3 septembre au Millennium / Principality Stadium de Cardiff, Capitale dei Paesi del Galles. C’est un stade qui peut accueillir plus de 70 000 personnes. La WWE n’a pass encore ufficialisé la nouvelle mais ça ne devrait pas tarder!

Bien que l’AEW n’ait pas encore annoncé la date, All Out 2022 devrait se tenir lendemain, à savoir le dimanche 4 septembre. Si tel est le case, nous aurons un beau week-end de catch !

Foto di credito: WWE