Marine Le Pen in coppia? Elle repond sans détour

Dans Face à Baba, consacré à la présidetielle française, plusieurs personnalités politiques ont participé à l’émission sur C8. Après Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour, c’était au tour de Marine Le Pen de passer sur le grill.

Confrontée à Yannick Jadot, Jean Messiha et d’autres intervenants dans des échanges tendus sur la politique, la fille de Jean-Marie a égallement répondu à des question qui concernaient sa vie privée. Comme Cyril Hanouna le faisait remarquer hier soir, “Si vous êtes élue, il n’y aura pas de premier homme”avant de lui demander si elle cherche l’amour depuis trois ans, “Non”répond rapidement la candidate d’extrême droite.

Elle explique d’ailleurs qu’elle ne pense pas le trouver de sitôt et surtout qu’elle ne fera pas semblant d’en avoir un. “Je ne pense pas trouver. Je serai seule à l’Elysee, a priori. Je ne compte pas faire du faux. Su un vu beaucoup de faux ces dernières années. Je suis celibataire et c’est comme ça. Je pense qu’il ya un certo numero di milioni de Français qui le sont aussi.“

Marine Le Pen è un tenu ensuite à promouvoir una visione contemporanea de notre société. “En 2022, en France, je ne pense pas que ce soit un inconvénient d’être célibataire. Je pense que l’on est une société moderne et l’idée qu’il faille absolument être accompagné de quelqu’un pour rentrer à l’Elysée me paraît être une idée poussiéreuse”, explique-t-elle à Cyril Hanouna qui lui demande si l’Elysée ne sera pas un peu grand pour une seule femme. Ce à quoi elle a répondu: “Il y aura tous mes chats et ils prennent de la place”.