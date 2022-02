Pourquoi Kendji Girac se ritirarsi dai réseaux sociaux

C’est dans une story Instagram que l’annonce a été faite. Ce mercredi 2 février, le chanteur de Kendji Girac e indiqué qu’il ne serait plus présent sur les réseaux sociaux pour un moment. “Les amis, je vais être assente quelque temps sur les réseaux car je suis sur le tournage de mon premier film”peut-on lire sur le compte officiel di Kendji Girac. “Je vous partagerai quelques images dès que je le pourrai”bagno privato.

Un tournage attendu

Ce n’est pas le premier stuzzicando de l’artista sur son premier tournage. Il ya une semaine déjà, il publiait un cliché évocateur légendé “J-6 Je suis prêt. Mon premier film??????. Trop hâte de partager ce beau projet avec vous ???”.

Le film dans lequel il tourne est Campione, prodotto da TF1 e realizzato da Mona Achache. Kendji Girac y incarne Zack, un menuisier mordu de boxe qui souffre d’illetrisme. Una situazione que le chanteur connaît bien. “Je suis allé à l’école, j’étais même un bon élève mais avec les voyages, je restais jamais 10 mois dans l’année à l’école”at-il confié à nos confrères du parigino. “Aujourd’hui, j’ai encore peur de dire une bêtise, de me tromper, de louper quelque Choose et que les gens se moquent de moi (…) Beaucoup ont peur de le dire, se cachent et j’aimerais grâce à ce film casser les codes, faire avancer cette cause et que cela ne soit plus un sujet tabou.”