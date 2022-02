Pour Joe Biden, une attaque russe contre l’Ucraina «reste tout à fait possible»

Ce mardi, la Russie an annoncé qu’elle retirait des troupes armées actuellement positionnées le long de la frontière ukrainienne. Une décision que Joe Biden n’a pass encore pu vérifier à ce stade.







Par AFP

Pubblico il 15/02/2022 alle 21:33 Tempi di lezione: 2 min



une attaque russe contre l’Ucraina resta “tout à fait possible”, mais il faut “donner toutes ses chances à la diplomatie”, a déclaré mardi le président américain Joe Biden.







Un début de retrait des soldats russes à la frontière ukrainienne évoqué mardi par Moscou « serait positif » mais « nous n’avons pas vérifié à ce stade » sa mise en œuvre, at-il ajouté, affermant é au contrau édés au contrau à « più de 150.000 », demeuraient dans « une position menaçante ».

Si la Russie attaque l’Ukraine, les sanzioni « sont prêtes », a égallement indiqué Joe Biden. Ces mesures «puissantes» mettront notamment « la pressure sur leurs Institutions financières les plus grandes et importantes et sur des Industries-Clés », a joouté le président des Etats-Unis, réaffirmant aussi que le gazoduc controversé Nordé 2 ‘Allemagne n’entrerait jamais en activité en cas d’attaque russe.’

Il s’est aussi dit « prêt à répondre » à toute « attaque asymétrique » contre les Etats-Unis ou leurs alliés de l’Otan, ce qui peut notamment include des cyberattaques.