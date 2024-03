“Cosa sono queste salsicce?”: Miss Germania è vittima di molestie elettroniche a causa delle sue origini

Miss Germania 2024 ha visto il suo sogno trasformarsi in un incubo. Non ha avuto il tempo di assaporare la sua vittoria quando è stata vittima di commenti sessisti e xenofobi.

Abameh si è affrettato a rispondere sui social media promuovendo il messaggio di pace: “Sono tedesco. Mostriamo insieme quanto è diversificata la Germania. Non puoi combattere l'odio con l'odio, ma con l'amore“.

Dal 2019, le elezioni di Miss Germania si sono distinte tenendo conto principalmente della personalità e dell'impegno dei candidati, piuttosto che degli standard fisici. Ad esempio, Afamey Schooner ha fondato un’organizzazione che difende le donne oppresse.

Questa ondata di odio nei confronti delle donne scomparse – e delle donne in generale – non è nuova. Anche Miss France lo ha riconosciuto qualche settimana fa… per via dei suoi capelli, che gli internauti considerano troppo corti. Eve Gill sarebbe molto androgina. Il Presidente della Repubblica, Macron, lo ha difeso pubblicamente: “È folle pensare che le persone possano diffondere discorsi di odio perché abbiamo i capelli corti. Abbiamo ancora un po' di noia“.