Pirola Pennuto è affiliata a Zei & Associati unyer

Prola è al 4° posto con 145 uffici nel mondo, 5135 milioni e 600 dipendenti.e Ranking degli studi legali nel mercato legale italiano.

Come la società francese Fidel e la società tedesca Luther, Pirola offre un’offerta di servizi completa e un forte approccio industriale nei mercati italiano, europeo e asiatico.

Con l’ingresso di Pyrola, unyer Fa un nuovo passo nell’attuazione della sua strategia per costruire una collaborazione esclusiva tra studi legali e società di consulenza nelle 20 maggiori economie globali.

“L’Italia, la terza più grande economia in Europa dopo Germania e Francia, è la nostra priorità per la prima espansione di unyer”, ha affermato Christine Blaise-Engel, CEO di unyer e senior partner di Fidal. “A quattro mesi dalla costituzione di Unyar, convincere un importante player come Prola a unirsi a noi illustra come l’approccio unico di unyer al mercato, basato sull’unicità dei suoi membri, susciti interesse ed entusiasmo”.