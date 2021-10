Petrucci si è pentito di aver salutato il popolo italiano

Non mancano le emozioni forti durante il Gran Premio dell’Emilia-Romagna, soprattutto Danilo Petrucci. Meno pubblicità del Nuovo Campione del Mondo Fabio Quartarro O quella stella Valentino Rosie Il pilota della Tech3, che gareggerà nel suo ultimo Gran Premio in Italia, ha salutato il popolo della TransSulfine prima di lasciare la MotoGP il mese prossimo. Come il Dottore, voleva condividere l’ultimo giro di rispetto con il pubblico, ma lo ha perso nella caduta al terzo giro di gara.

La nona partenza – sapendo di non aver ancora raggiunto la Q2 nel 2021 – gli è valsa la migliore qualificazione della stagione – in quanto Petrucci ha perso alcune posizioni nel primo turno dopo aver superato in anticipo Quarterro. “Mi ha passato alla carovana, c’è solo una linea, quindi mi ha allungato. A quanto pare era molto più veloce di me. C’erano tre o quattro persone a passarmi: Sargo, Alex Marquez, Nagakami, tutta la folla”. Lui ha spiegato.

Nel terzo round è stato un attacco Joan Mir, Questa volta, che ha concluso prematuramente la sua gara. “Purtroppo Joan ha provato a passarmi alla seconda curva, ma è caduto e siamo caduti insieme”, Ha descritto. “Non c’è molto da dire su questo. Sono cose che possono succedere.”

Petrucci è stato descritto come uno di quei bei film capaci di grandi piloti, perché invece di esprimere rabbia contro l’uomo che ha distrutto la sua corsa, lo ha preso tra le braccia. “Si è scusato con me. Ho capito la situazione. Joan è così giovane, è così veloce, forse sapeva che avrebbe potuto essere molto più veloce in avanti”. Ha spiegato, rifiutandosi di prendere in considerazione qualsiasi denuncia dopo il fatto. “Ho capito bene la situazione. Ero molto più lento di lui. Aveva fretta di passarmi. Penso che sarebbe stato punito se avessimo lottato per una posizione di primo piano, ma a quanto pare non lo sono. La persona che vuole chiedere una multa, soprattutto in questo tipo di situazione. […] No, non voglio che Joan venga punita”.

Si è scusato con me non appena noi piloti siamo caduti. Comunque ora le moto sono rotte e non possiamo ricominciare. Devo dire che c’è molto rispetto tra i piloti. Promesso agli italiani.

Dopotutto, la tragedia ha prevalso su Danilo Petrucci perché avrebbe voluto riavere il manubrio nel giro onorevole per non essere riuscito ad arrivare alla fine della sua gara, ma non aveva possibilità di farlo. . “Non avevo niente sul lato sinistro della moto, ho provato a ripartire, ma non avevo il pedale. [gauche]Questo fatto deve essere preso in considerazione”.

“Sarebbe stato bello finire il mio ultimo Gran Premio in Italia e salutare tutti i miei amici che erano sul circuito, ma ehi, non siamo molto fortunati quest’anno, non ho molto da dire, sono molto triste. Sarebbe stato bello salutarli”. Si è pentito. “Nessuno può restituirmi la sensazione di poter salutare il pubblico come ho fatto per tutto il weekend. È stato fantastico. Questa è una delle emozioni più grandi che abbiamo in MotoGP. Quando salutiamo gli spalti, tutti si alzano in piedi. [les spectateurs] Sono così felice di essere accolto”.

“Questo è il mio 20° Gran Premio in Italia e voglio salutare ancora una volta tutti” Si è aggiunto Petrucci, che domenica ha compiuto 31 anni. “E’ una sensazione impareggiabile. Quindi finalmente volevo farlo, ma purtroppo non è stato possibile. Ma grazie a tutti, c’erano tante bandiere con il numero 9, c’erano tanti miei amici, era. La bellezza comunque .”