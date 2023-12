Pesce, carne non lavorata, frutta e verdura e marchi di “distribuzione”: più economici in Belgio che nei nostri vicini

A seconda della categoria di prodotto, ad esempio alimenti surgelati o cosmetici, le differenze di prezzo sono talvolta maggiori.

L’Osservatorio rileva che per la maggior parte dei gruppi merceologici “Sembra che nel 2022 i prezzi saranno in media più alti in Belgio rispetto ai paesi vicini“.

Rispetto ai Paesi Bassi, la differenza di prezzo con i Paesi Bassi è stata superiore al 10% in diverse categorie di prodotti: prodotti alimentari surgelati (+15,9%), prodotti per la pulizia e per la casa (+15,5%), stoviglie e stoviglie (+13,3%) e prodotti per la persona. prodotti per la cura e l’igiene (+12,4%), alimenti secchi (+12,4%), alimenti per animali (+12,2%), alimenti deperibili (+10,8%) e alimenti per bambini (+10,3%). Anche per le altre categorie di prodotti la differenza di prezzo è stata superiore al 7,0%.

La differenza di prezzo con la Francia è stata maggiore per gli alimenti per l’infanzia (+15,7%), gli alimenti per animali (+13,9%), gli alimenti deperibili (+13,6%), gli alimenti secchi (+12,7%) e le bevande analcoliche (+12,6%). . Prodotti alimentari surgelati (+10,1%). Per le altre categorie di prodotti la differenza di prezzo è stata inferiore al 10,0%. I prodotti sanitari, i dolciumi ei biscotti erano piuttosto costosi nei Paesi Bassi come in Belgio.

Rispetto alla Germania, in Belgio le bevande alcoliche costavano solo il 6,4% in più, mentre per le altre categorie di prodotti il ​​divario di prezzo era compreso tra il 9,9% (prodotti per la pulizia e prodotti antincendio) e il 35,2% (alimenti per animali).

Tuttavia, in alcuni casi in Belgio alcuni gruppi di prodotti di marca erano più economici. Ad esempio, i prodotti per la cura dell’auto costano il 23,5% in meno in Belgio rispetto ai Paesi Bassi e le bevande alcoliche costano il 2,2% in meno in Belgio rispetto ai Paesi Bassi nel 2022, mentre queste bevande sembrano ancora essere più costose dell’1,4% nel 2017. prodotti per l’infanzia è in media inferiore del 19,0% in Belgio rispetto alla Francia. Anche i prodotti di bellezza e i profumi sono risultati più economici in Belgio (7,9%).