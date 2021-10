Perso in mezzo alle montagne, ignorando le chiamate di emergenza perché è un numero sconosciuto

Negli Stati Uniti è emersa una situazione sorprendente. Un escursionista scomparso su una montagna del Colorado ha ignorato le ripetute chiamate dei soccorritori, spiegando in seguito di non conoscere il numero di telefono. La persona è stata dichiarata scomparsa dopo non essere riuscita a tornare da una spedizione il 18 ottobre sul Monte Elbert, la vetta più alta dello stato, secondo il lago boicottare ricerca e Salvare.

I team di ricerca hanno cercato nell’area il giorno successivo, ma non sono stati in grado di trovarlo. Quindi la squadra ha cercato di contattare il vagabondo, ma non è riuscita a raggiungerli. Sembra che l’uomo si sia perso e abbia passato la notte per me ricerca.

Le autorità hanno detto che ha trovato la sua strada 24 ore dopo essersi perso ed è arrivato alla sua auto.

Apparentemente la persona non sapeva che la squadra di soccorso lo stava cercando.

“Ha ignorato le nostre ripetute telefonate perché non riconosceva il numeroI soccorritori hanno scritto su Facebook.

“Se sei in ritardo e inizi a ricevere chiamate ripetute da un numero sconosciuto, rispondi al telefono; La squadra di ricerca e soccorso potrebbe cercare di capire se sei al sicuro!‘, ricorda le autorità.