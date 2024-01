Perché la chat GPT4 è diventata “pigra”

A dicembre gli utenti di ChatGPT hanno scoperto che il modello AI tende a produrre risultati semplificati ed è meno collaborativo. Se il problema adesso è risolto, una delle ipotesi avanzate è ancora abbastanza strana…

ChatGPT diventerà pigro alla fine dell'anno a causa delle vacanze? Questa è in realtà l'ipotesi che alcuni ricercatori hanno proposto per cercare di spiegare perché e come la qualità dei risultati di ChatBot è diminuita nel mese di dicembre. Tuttavia, questa teoria, chiamata “ipotesi delle vacanze invernali”, fu citata seriamente da A Articolo del GuardianE i ricercatori ne tengono conto: poiché l'intelligenza artificiale impara dagli esseri umani, e gli esseri umani spesso sono meno produttivi a dicembre a causa delle vacanze che si avvicinano, il ChatBot fa lo stesso (alla fine ha accesso alla cronologia).

Una teoria che mostra quanto sia strano e confuso il mondo dell’intelligenza artificiale, poiché gli stessi creatori di queste tecnologie non sempre sanno come spiegare il comportamento delle loro creazioni.

In ogni caso, il problema sembra essere stato risolto ora. In realtà, OpenAI Ha annunciato di aver apportato alcuni miglioramenti: l'aggiornamento significa che GPT-4 Turbo ora ha più iniziativa, con una migliore generazione di codice e attività più approfondite per ridurre la “pigrizia”.

