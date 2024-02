Perché i bambini a basso reddito sono colpiti così duramente?

“Per quanto riguarda i ricoveri d'urgenza per bronchiolite prima del secondo anno di età, le differenze sono ancora più marcate, con il rischio raddoppiato per i più modesti”, avverte il rapporto.

Ma i più umili sono quelli che pagano il prezzo più alto. I nati a termine necessitano in media di più cure nel reparto maternità. Inoltre, “l’1,9% di loro viene ricoverato d’urgenza per asma prima del terzo compleanno, rispetto all’1,2% delle persone benestanti”.

Disparità nell’accesso alle cure

Allo stesso tempo, l’uso e la dispensazione di farmaci per l’asma nelle farmacie comunali è molto più basso tra le famiglie più povere.

Ogni anno in Francia, circa 28.000 bambini vengono ricoverati in ospedale per bronchiolite prima dei due anni e 11.000 per asma prima dei tre anni.

“Se potessimo ridurre l’esposizione media annua ai principali inquinanti atmosferici di circa l’1% durante il primo anno di vita… 2.000 ricoveri per bronchiolite, 1.800 per asma e 6.100 trattamenti pediatrici con farmaci antiasmatici sarebbero “Basta”. Dicono gli autori.