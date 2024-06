Perché è consigliabile spegnere il telefono una volta alla settimana?

La NSA consiglia di spegnere e accendere lo smartphone una volta alla settimana. Da parte sua, il primo ministro australiano è arrivato al punto di consigliare di spegnerlo ogni giorno per… 5 minuti. Questo gesto eviterebbe principalmente due tipi di attacchi informatici.

Come accennato ForbesPubblicato dalla National Security Agency (NSA) degli Stati Uniti. Una breve guida alle buone pratiche Per quanto riguarda il nostro utilizzo degli smartphone. Troviamo quindi tanti consigli: evitare di utilizzare il WIFI pubblico, disattivare il Bluetooth quando non lo utilizziamo, creare password complesse o addirittura disattivare la geolocalizzazione quando non lo utilizziamo.

Ma troviamo anche un altro consiglio sorprendente: spegnere completamente il telefono una volta alla settimana. Ma perché la NSA dà questo consiglio?

Secondo la National Security Agency degli Stati Uniti, spegnere e accendere il telefono una volta alla settimana può prevenire principalmente due tipi di attacchi informatici.

Da un lato ciò proteggerebbe dai cosiddetti attacchi “zero click”. Ricordiamo che questi attacchi non richiedono alcuna interazione con il proprietario dello smartphone. Spegnendo e riaccendendo il telefono si chiudono le app e tutte le finestre in esecuzione in background (dove gli hacker possono trovare vulnerabilità). D’altro canto ciò consentirebbe di evitare di diventare vittima del phishing, cioè del phishing mirato.

Da parte sua, il primo ministro australiano Anthony Albanese è andato oltre Consigliato Spegnere il telefono ogni giorno per 5 minuti. Ha annunciato nel giugno 2023: “ […] Spegni il telefono ogni notte per cinque minuti. […] Fallo ogni 24 ore, fallo mentre ti lavi i denti o qualunque cosa tu stia facendo ».

In definitiva, la NSA e il Primo Ministro australiano consigliano più o meno la stessa cosa: spegnere regolarmente il telefono.

Tuttavia, la NSA sottolinea che questa non è una soluzione miracolosa che impedirà tutti gli attacchi informatici. Si tratta di un piccolo consiglio che darà maggiore sicurezza al tuo smartphone.

_

Segui Geco su Facebook, Youtube E Instagram per non perdere nessuna bella notizia, quiz e offerta.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.