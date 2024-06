La Cosa, il sequel del film di John Carpenter, sarà rimasterizzato

La Cosa è il film horror che ha definito una generazione. Ma è anche un videogioco uscito nel 2002 e diventato un grande successo. Buone notizie, una rimasterizzazione è in sviluppo.

Se i Summer Games 2024 hanno beneficiato di una ricca conferenza di due ore come introduzione, è anche una settimana durante la quale verranno annunciati molti giochi. Sabato abbiamo appreso che uno dei giochi survival horror più popolari del 2002, The Thing, sta per essere rimasterizzato.

Sequel diretto autorizzato del film di John Carpenter del 1982, il gioco originale seguiva una squadra di soccorso attraverso i centri di ricerca in Antartide. Diversi scienziati americani sono stati trovati morti, quindi la missione sarà quella di indagare affrontando i terribili eventi all’interno della stazione.

Il gameplay rimane essenzialmente lo stesso di allora, ovvero giochiamo nei panni del Capitano JF Blake e gestiamo una squadra, il tutto da una prospettiva in terza persona. Tuttavia, questa rimasterizzazione include antialiasing, illuminazione per pixel, risoluzione 4K e una frequenza di aggiornamento fino a 144 fotogrammi al secondo.

Non sappiamo molto di più, tranne che il remaster è stato sviluppato da Nightdive Studio e uscirà in digitale entro la fine dell’anno su PC, Xbox Series, Xbox One, PS4 e PS5.

