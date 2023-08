Per un aperitivo al ristorante pagano quasi 700 franchi

Due turisti sono stati fatturati a metà agosto dopo aver ordinato cocktail e stuzzichini da un ristorante greco. I precedenti clienti del locale raccontano esperienze simili o addirittura peggiori.

Se le tasse obbligatorie e la mancia di alcuni ristoranti americani ti fanno girare la testa, sicuramente non sei pronto per visitare la Grecia. In questo paese, DK Oyster ha recentemente fatto arrabbiare molte persone.

secondo New York Post, Due clienti di un locale di lusso di Mykonos hanno ricevuto una fattura di 773 dollari (circa 680 franchi). La cifra che coprono questi turisti italiani è ancora più folle, una foto della nota di accompagnamento, un cocktail, tre bicchieri di succo d’arancia e un antipasto di calamari e gamberi.

Gli italiani hanno criticato duramente la legge DK Oyster.com.tripadvisor

Sorpresi, i vacanzieri in una recensione su TripAdvisor hanno affermato di aver preso in considerazione l’idea di contattare la polizia per non essere stati informati in anticipo sui prezzi del menu selezionato:

Sono i più grandi imbroglioni e ladri di Mykonos. […] Dovrebbero essere rinchiusi!!!! Non andarci mai.” com.tripadvisor

$ 900 Per piccoli spuntini

Questa “orribile esperienza”, come la descrivono sul sito di prenotazione online, si aggiunge a quasi 1.900 altre reazioni, due terzi delle quali approvano ciò che dicono gli italiani. In effetti, quasi ogni giorno le recensioni dei precedenti ospiti di DK Oyster inondano la pagina TripAdvisor del ristorante greco.

Il piatto di DK Oyster di cui la coppia italiana ha parlato molto bene.com.tripadvisor

Quindi un’azienda che si vanta sul suo sito web di aver vinto un Gold Award 2020 per la qualità della sua cucina mostra un magro punteggio di due stelle.

In un caso molto pubblicizzato all’inizio di agosto, una coppia americana ha fatto notizia dopo aver pagato 510 dollari (circa 450 franchi) per una dozzina di ostriche e quattro drink. In precedenza, a febbraio, un’altra coppia statunitense si era lamentata di aver dovuto pagare quasi 900 dollari per bevande e snack nel ristorante di lusso. secondo New York PostDK Oyster non ha mai risposto ai suoi reclami né ha risarcito i denuncianti. Preferito