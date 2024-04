Paura di un imminente attacco iraniano a Israele

Gli Hezbollah libanesi, sostenuti dall’Iran, hanno annunciato venerdì di aver lanciato “dozzine di missili” contro siti israeliani, in risposta, ha detto, agli attacchi israeliani nel sud del Libano.

L’esercito israeliano, da parte sua, ha riferito che “sono stati rilevati circa 40 colpi di arma da fuoco provenienti dal territorio libanese, alcuni dei quali sono stati intercettati”. L’esercito ha affermato che “non sono state segnalate vittime”, aggiungendo di aver precedentemente intercettato “due droni Hezbollah carichi di bombe”.

A Washington, il presidente americano Joe Biden ha subito affermato di aspettarsi che l’Iran agisca “presto”, rispondendo a una domanda sulle minacce contro Israele, che la Repubblica islamica accusa di essere la ragione dell’attacco al suo consolato a Damasco lo scorso aprile. 1.

Dopo che Joe Biden ha annunciato mercoledì che l’Iran “minaccia un grave attacco contro Israele”, il generale americano responsabile del Medio Oriente, Michael Eric Korela, è in Israele.

Altro segno di tensione, la compagnia aerea tedesca Lufthansa e la sua controllata austriaca Austrian Airlines hanno annunciato venerdì che sospenderanno i voli da e per Teheran fino a giovedì 18 aprile e non utilizzeranno più lo spazio aereo iraniano.

Gli Stati Uniti hanno annunciato venerdì l’invio di rinforzi in Medio Oriente mentre Israele era in allerta in previsione di un possibile attacco iraniano.

Teheran ha promesso di rispondere al raid attribuito a Israele contro il consolato iraniano a Damasco che, secondo un'organizzazione non governativa, ha provocato la morte di 16 persone, tra cui due generali della Guardia rivoluzionaria, l'esercito ideologico dell'Iran.

Sabato a mezzanotte, l’esercito israeliano ha segnalato che era stato lanciato l’allarme in tutta la Striscia di Gaza, mentre il movimento della Jihad islamica, il secondo più grande gruppo islamico palestinese dopo Hamas, ha allo stesso tempo rivendicato la responsabilità di aver sparato contro la città israeliana di Sderot “in risposta” ai bombardamenti su Gaza.

mediazione

Mentre i mediatori – Qatar, Egitto e Stati Uniti – attendono le reazioni di Israele e Hamas alla loro ultima proposta di tregua, l'offensiva israeliana non conosce tregua nei territori palestinesi.

Secondo l’ufficio stampa del movimento Hamas, oggi, venerdì, le forze di occupazione israeliane hanno lanciato decine di attacchi aerei su diverse aree del centro della piccola striscia, compreso Nuseirat.

Secondo uno dei loro parenti, almeno 25 membri della famiglia Tabatabai sono stati uccisi in un raid prima dell'alba che ha preso di mira un edificio di sei piani nel quartiere Daraj di Gaza City, a nord di Gaza City.

“I bombardamenti hanno colpito Nuseirat per tutta la notte. Ci sono stati solo fuoco e distruzione, e martiri che giacevano nelle strade. Siamo fuggiti al mattino e non avevamo nessun posto dove andare. Questa è la sesta volta che siamo sfollati. Gaza è diventata invivibile”. Muhammad Al-Rayes (61 anni) ha detto all'Agence France-Presse.

I negoziati per una tregua sono in fase di stallo da diverse settimane, in particolare per quanto riguarda il rilascio degli ostaggi, con Israele e Hamas che si accusano a vicenda di ostacolare questi negoziati.

Il 7 ottobre, commando del movimento islamico palestinese Hamas, infiltratisi dalla vicina Striscia di Gaza, hanno effettuato un attacco nel sud di Israele, uccidendo 1.170 persone, la maggior parte delle quali civili, secondo un rapporto preparato dall'Agence France-Presse sulla base di informazioni ufficiali israeliane. dati.

Secondo funzionari israeliani, più di 250 persone sono state rapite e 129 rimangono detenute a Gaza, di cui 34 sono morte.

In risposta, Israele ha promesso di “annientare” Hamas – che considera un’organizzazione terroristica insieme agli Stati Uniti e all’Unione Europea – e ha lanciato un’operazione militare su larga scala che ha causato la morte di 33.634 persone, la maggior parte delle quali civili, secondo Hamas Health. . Ministero.

“Immateriale”

Ciò senza tener conto della massiccia devastazione e del rischio di carestia nella piccola regione con una popolazione di 2,4 milioni di persone. Nei giorni scorsi le autorità israeliane hanno annunciato che un numero record di camion umanitari è stato autorizzato ad entrare nella Striscia di Gaza.

Venerdì l'esercito israeliano ha annunciato l'apertura di un nuovo valico con il nord. Secondo i media locali, si trova vicino alla città israeliana di Zikim, non lontano dal valico di Erez, attualmente chiuso.

Per mesi, organizzazioni umanitarie e consulenti stranieri, compresi gli Stati Uniti, il principale alleato di Israele, hanno esortato Israele ad aprire rotte dirette di rifornimento verso il nord della Striscia di Gaza, dove la crisi umanitaria è più acuta.

Philippe Lazzarini, capo dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), ha dichiarato il 10 di questo mese che “l’aumento degli aiuti non è ancora tangibile”.

“Gli aiuti devono poter raggiungere tutti coloro che ne hanno bisogno in modo sicuro”, ha aggiunto, invitando Israele a “revocare” le restrizioni sul personale delle sue agenzie per consentire loro di raggiungere il nord di Gaza, che secondo le Nazioni Unite è sull’orlo della carestia.

Papa Francesco ha espresso la sua “grande” sofferenza per la guerra tra Israele e Hamas, in un messaggio di venerdì in occasione della fine del mese di Ramadan. “Sto soffrendo molto a causa del conflitto in Palestina e Israele”, ha scritto il Papa, 87 anni, in una lettera inviata al canale Al Arabiya e pubblicata dal Vaticano.