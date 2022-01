Parti Québécois vuole “ripristinare il web sano” in 12 proposte

Tra questi, il partito propone la revisione del metodo per premiare i medici di famiglia, la promozione di coorti nelle professioni sanitarie e il finanziamento massiccio della missione delle organizzazioni comunitarie.

MNA per les-de-la-Madeleine e portavoce di Festa Quebecoa perché Per quanto riguarda la salute, sottolinea Joel Arsino, si tratta principalmente di decentramento e regionalizzazione del sistema sanitario.

Pertanto, sottolinea l’importanza di ripristinare il potere decisionale Per le persone sul campo .

Questo decentramento: ha la capacità di prendere decisioni, ma è fatto in maniera coordinata, soprattutto per infermieri e operatori sanitari. Hanno le soluzioni, ma non le ascoltiamo da diversi anni. Le decisioni vengono dall’alto e sono spesso difficili da attuare nella pratica si rammarica.

Joel Arsenault, portavoce della salute del Partito Quebecoa Foto: Radio Canada

Compensare la carenza di manodopera

Le azioni proposte consentiranno alla rete sanitaria di risolvere i problemi aziendali che la rete deve affrontare, ha affermato il funzionario eletto.

C’è tutta una serie di azioni che vogliamo mettere in atto: per esempio, l’abolizione degli straordinari forzati, il non dover ricorrere alle agenzie per riportare i dipendenti che vi lavorano e dare loro condizioni di lavoro adeguate. lui spiega.

La trasformazione della rete sanitaria richiede anche un migliore apprezzamento del lavoro dei dipendenti.

Non solo stiamo dicendo loro che sono i nostri angeli custodi, ma quando renderemo le condizioni di lavoro più umane, avremo persone che alzeranno la mano e continueranno a lavorare sulla salute.

Anche Joel Arsino chiede un aumento Ampiamente Finanziamento per organizzazioni comunitarie di $ 460 milioni, che Party Quebecwa prevede di finanziare ottenendo trasferimenti sanitari dal governo federale.

Per quanto riguarda la remunerazione dei medici specialisti, il funzionario eletto propone una modalità di remunerazione mista, non più un compenso per il servizio.

Il partito Parti Québécois afferma di poter diffondere queste misure in uno stato.

Con informazioni da Laurie Dufresne