Parigi Roubaix: lo spettatore che ha lanciato un cappello a Mathieu van der Poel, ospite nella tenda dei vip, si incriminerà

Questa domenica, Mathieu van der Poel ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità vincendo in solitaria alla Parigi-Roubaix. Tuttavia, a 42 chilometri dall'arrivo, mentre l'olandese percorreva il settore acciottolato numero 10, uno spettatore gli gettò un cappello sotto le ruote. Fortunatamente VDP non è caduto e ha potuto continuare il suo vero spettacolo.

I nostri colleghi di Nieuwsblad hanno guardato le foto e sono riusciti a identificare questa signora. Lei, originaria delle Fiandre, è stata invitata in una tenda VIP situata lungo la strada. In questo, molte aziende possono invitare i propri clienti.

I nostri colleghi hanno intervistato Olivier, membro della società Eventor, che organizza questa giornata a Parigi-Roubaix da più di 15 anni. “Quando abbiamo visto il filmato, non pensavamo che la donna facesse parte del nostro gruppo. Non aveva un badge per entrare e uscire dalla nostra tenda. Ma abbiamo indagato e chiesto a tutti i nostri ospiti se conoscevano la signora in domanda.

“Potro' raccontare ai miei figli che ho corso con il famoso Mathieu van der Poel”: Peloton stupito dal vincitore della Parigi-Roubaix

Eventor ha inoltre informato che la signora in questione si sarebbe rivolta all'organizzazione o alla polizia per denunciarsi. E continua: “Se fosse intenzionale, allora è chiaro che noi come organizzazione lo consideriamo uno scandalo. Ma a tutti viene concesso il beneficio del dubbio. Ora spetta alla donna coinvolta raccontare la sua storia”.

Durante la sua presentazione, è stata versata della birra anche a Mathieu van der Poel. Anche l'autore del lancio è stato identificato e sarà perseguito penalmente.