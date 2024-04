Il Re Caduto: La controversa caduta di Juan Carlos I, re di Spagna

Durante il suo ritorno in patria, ha fatto notizia una foto del Re di Spagna risalente al 2006, che lo mostrava con un fucile in mano e un elefante dietro di lui. Gli spagnoli scoprono l'hobby non convenzionale del re: la caccia agli elefanti. Sono arrabbiati nel vedere che il re si stava divertendo in Africa quando pochi giorni fa ha detto che la disoccupazione giovanile gli impediva di dormire.

Il 20 novembre 1965 muore il generale Franco. Nelle ore che seguirono la monarchia borbonica fu ristabilita in Spagna. Il re Juan Carlos I sale alla prima posizione. Dopo 40 anni di dittatura, il nuovo re avviò importanti riforme per trasformare la Spagna e divenne il padre della democrazia spagnola.

Durante il suo viaggio in Botswana, Juan Carlos fu accompagnato dalla sua amante, Corinna Wittgenstein. Si incontrarono all'inizio degli anni 2000 e la giovane lavorava per il prestigioso armaiolo inglese Boss and Co, che organizzava regolarmente safari per clienti accuratamente selezionati. La loro relazione continuerà fino al 2011-2012.

Per diversi anni, la stampa spagnola mostrò sempre una sorprendente clemenza nei confronti del re, non rivelando la sua vicenda. Da parte sua, la regina emerita Sofia era a conoscenza della vita amorosa del marito e, inoltre, vivevano separatamente nel palazzo. Nonostante tutto, lei ha continuato a stare al suo fianco per proiettare l'immagine della potente coppia reale.

Re Abdullah dell'Arabia Saudita

Nel 2008, la Spagna scoprì che Juan Carlos aveva ricevuto 100 milioni di dollari da un conto in Svizzera dal re Abdullah dell'Arabia Saudita, provocando un nuovo scandalo.