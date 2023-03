Parigi-Nizza: Pogacar mette a segno un doppio colpo e fa fuori Vingegaard a La Loge des Gardes

Tadej Pogacar (UAE Emirates Team) ha vinto la quarta tappa del Campionato Parigi-Nizza. Con la vittoria e la maglia gialla, lo sloveno ha segnato una doppietta in cima alla Loge des Gardes. E soprattutto ha battuto la testa Jonas Vingaard, Grande rivale per la vittoria finale.

Ci aspettavamo molto dal primo incontro tra i due recenti vincitori del Tour de France. Non siamo rimasti delusi. È stata una giornata molto vivace nel gruppo. Tra l’accelerazione in pianura e il ritmo elevato sulle prime difficoltà, la fuga non ha avuto scampo.

Ma fu sull’ultima salita che il duello iniziò davvero. Vingegaard è stato il primo a salire sui pedali a 4 km dalla vetta. La risposta Bello È stato istantaneo. Lo sloveno, a sua volta, pareggia pochi minuti dopo. Mal posizionato, il danese ha spinto forte per rientrare nella linea del rivale. prima della rinuncia. Pogacar, entrato Davide Godotera il più forte nel nemico.

Ha già vinto il suo sesto pacchetto stagionale. Ma soprattutto Pogacar infligge un duro colpo al generale. Prende la maglia gialla e si pulisce un po’. Gaudeau, che aveva un buon gusto per l’anticipazione, è secondo con un tempo di 10 secondi. Vingegaard indica 44 secondi. Adam Yatesquarto posto a 56 secondi, è il corridore dell’ultimo minuto.