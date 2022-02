Parents de quatre enfants, ils décèdent dans un terribile accident de la route

Alors qu’ils étaient partis pour passer du bon temps en amoureux, Jason et Rebecca ont tragiquement perdu la vie.

Rebecca van Uitert et Jason Howell, tous deux âgés de 44 ans, étaient partis en vacances en amoureux à Hawaï quand tout a basculé. Parents de quatre enfants, ils sont décédés dans un terrible accident de voiture.

Les deuxparents se trouvaient à l’arrière d’un véhicule conduit par une autre personne quand une voiture venant de face les a percutés de plein fouet. Al momento del tragico incidente, les quatre enfants du couple séjournaient chez leurs grands-parents, dans l’Utah, en Amérique, lit-on dans les colonnes de Closer.

Rebecca travaillait dans un cabinet d’avocats. Ses collègues, bouleversés, lui ont rendu un vibrant hommage après avoir appris la triste nouvelle: “Becca était une avocate talentueuse qui se consacrait à son travail, à son équipe et à ses clients.” Rebecca a égallement été qualifiée d’épouse “dévouée et mère exceptionnelle”. « Elle nous manque énormément et nous pensons à elle avec amour », ont ajouté les collègues de la défunte.

Quant à Jason, l’était médecin à l’hopital. Ses collègues aussi ont été bouleversés par la nouvelle : « Il dottor Howell è un uomo che lavora, un medico e uno chef del personale medico. Sa compassion et son attitude accueillante l’ont rendu cher aux Patients et à ses collègues soignants».

Un ami du couple a ajouté: « La sphère d’influence de Jason et Becca était large, et nous voulons que leurs familles sachent combien de vies ils ont touché».