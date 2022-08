Pallavolo. Andrea Gianni e come il metodo italiano è stato adottato dalla squadra francese di pallavolo

Francia – Germania

Arrivato lo scorso marzo, Andrea Gianni ha subito lasciato il segno nella squadra di pallavolo francese. Per i primi passi nella competizione, il tecnico italiano ha vinto la Lega delle Nazioni, la “vera” prova dell’anno, prima di guardare ai Mondiali di Polonia e Slovenia (26 agosto – 11 settembre).

Gianni conosceva bene la squadra francese prima di succedere alla colonna express di Bernardino, Laurent Tilley. “Quando era allenatore della Slovenia o della Germania, si è spesso confrontato con la Francia. Ha visto il nostro modo di lavorare, il nostro stile di gioco e questo lo ha aiutato”, ha detto l’alsaziano Benjamin Doniuti.

È con questa consapevolezza che Andrea Gianni vuole fare di questo Mondiale un successo, la Francia deve essere tra le migliori al mondo. “Conosciamo la storia di questa squadra, che mostra sempre un grande fallimento dopo un grande risultato. È tempo che tutta la squadra trovi soluzione, armonia e concentrazione”, spiega l’allenatore, che vuole che ogni giocatore si senta utile alla squadra.

“Andrea vuole preparare ogni giocatore ad essere disponibile ad un certo punto per dargli fiducia ai Mondiali. Per un set, per un punto, per una partita, per entrare in semifinale in una bella partita, potremmo averne tutti bisogno… la sua mentalità è quella di sensibilizzare tutti, spiega “Dotty” altrove. Le partite dei Blues erano in “VNL” o amichevole contro il Brasile, dove tutti i giocatori giocavano in campo contemporaneamente.

Aderisce alla cultura francese

L’arrivo di Gianni in Francia è stato facilitato soprattutto dal rispetto per questo gruppo unico. “È una cultura. È importante capirla quando entri nella squadra. È il suo modo di vivere, non dovrebbe cambiare la sua identità, questo è il suo carattere. Sta a me capire questa mentalità e aiutarli ad andare avanti”, ride il ex pallavolista professionista, che ha parlato con l’allenatore storico Laurent Tilly Ho parlato molto con Laurent (Tilly), ma si trattava più di capire la storia dei giocatori e dello staff. »