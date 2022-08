L’italiana Eni si unisce a Total Energies per sviluppare il più grande giacimento di gas del mondo

Il Qatar ha annunciato domenica di aver scelto l’azienda energetica italiana Eni come secondo partner estero, dopo la francese TotalEnergies, per sviluppare il più grande giacimento di gas naturale del mondo, pochi giorni dopo che la Russia ha interrotto le forniture all’Italia. “Sono lieto di annunciare oggi (…) che Eni è stata selezionata come partner in questo progetto strategico unico”, ha affermato Saad Sherida Al-Kaabi, Ministro dell’Energia del Qatar e CEO di Qatar Energy (QE). , durante una conferenza stampa a Doha. Eni acquisisce una partecipazione del 3% nel progetto North Field East (NFE), che mira ad aumentare del 60% la produzione di gas naturale liquefatto (GNL) nel Golfo, nell’ambito di una joint venture con Qatari Hydrocarbons. paese entro il 2027. L’accordo fino al 2054 con QE, annunciato il 12 giugno, aumenterà la partecipazione di TotalEnergies al 6,25%, secondo il suo CEO Patrick Pouyanné. L’accordo più importante che la compagnia francese ha fatto con il Qatar aiuterà a compensare il ritiro dalla Russia dopo la guerra in Ucraina. Altri acquisti saranno annunciati nei prossimi giorni a seguito delle discussioni iniziate nel 2019. Kaabi ha rifiutato di rivelare il numero totale di partner per North Field East, con una partecipazione di aziende straniere che dovrebbe essere del 25%. “Condivisione dei rischi di marketing”

“Abbiamo molto da imparare dalla tua leadership, dai tuoi standard e dalla tua capacità di adattarci a situazioni molto difficili”, ha detto domenica l’amministratore delegato di Eni alla sua controparte del Qatar. Eni ha annunciato venerdì che Gazprom fornirà solo il 50% del gas richiesto dalla compagnia energetica italiana, il giorno dopo che il primo ministro Mario Draghi ha accusato la compagnia energetica russa di “mentire” sui tagli alle forniture. READ Il festival italiano torna al Serengeti due anni dopo Gli americani ExxonMobil e ConocoPhillips e la British Shell sono in corsa per partecipare al progetto NFE da oltre 28 miliardi di dollari, hanno detto ad AFP fonti del settore. I media menzionano anche colloqui con major cinesi. Sebbene il Qatar possa solo sostenere il costo del progetto, gli accordi consentono di “condividere i rischi di marketing”, stima Thierry Brothers, professore a Sciences Po Paris ed esperto di energia e clima. “Potrebbe esserci anche una prospettiva geopolitica”, aggiunge. Il progetto NFE, che dovrebbe iniziare la produzione nel 2026, prevede l’espansione dell’offshore North Field, il più grande giacimento di gas naturale del mondo che il Qatar condivide con l’Iran. “Fonte di approvvigionamento economico”

Secondo QE, circa il 10% delle riserve mondiali di gas naturale conosciute si trovano nel North Field. Si estende sottomarino nel territorio iraniano, dove gli sforzi della Repubblica islamica per sfruttare parte del giacimento sono ostacolati dalle sanzioni internazionali. Il Qatar, insieme agli Stati Uniti e all’Australia, è uno dei principali produttori mondiali di GNL e “attualmente una fonte di approvvigionamento a basso costo, il che lo rende attraente”, osserva Daniel Toleman, analista di Wood Mackenzie. “Questi accordi dimostrano che l’impegno a lungo termine delle organizzazioni internazionali in Qatar si sta concretizzando”, ha proseguito. Corea del Sud, Giappone e Cina sono clienti chiave, con l’Europa alla ricerca di accordi a lungo termine con l’emirato. Ma dopo la guerra in Ucraina, gli importatori di GNL si stanno affannando per assicurarsi alternative al gas russo. “Abbiamo visto progressi significativi da parte americana (…) e ora vediamo che il Qatar si sta muovendo nella giusta direzione”, ha affermato Mr. Note Tolmaniche. READ Una mafia italiana che correva da 20 anni è stata avvistata per strada Una decisione finale di investimento sul progetto North Field South (NFS), un’altra fase dell’espansione, è prevista nei prossimi mesi.

