Tutti al Cinema: Cinema Italiano, Tarantelle, Vini Siciliani e Tutto!

È a Cherbourg Dai un’occhiata ai miei messaggi

Segui questo mezzo

Andiamo al cinema italiano per 15 giorni all’Odeon! (©DR)

Da dieci anni il‘Società Transalpina di Cherbourg-en-Cotentin (Manica) lavori Creare e promuovere il cinema italiano Ma dalla proiezione di film Incontri e scambi in giro per l’Italia.

Inaugurazione della 10a edizione Il festival è cinema per tutti si terrà Questo mercoledì, 5 ottobre 2022 Alle 18, nel Gran Salone del Municipio di Cherbourg-Octeville, con Conferenza sulle conquiste normanne in Sicilia DiAssociazione Normandia-Sicilia.

A seguire cena aperitivo preparata da La cantine de Babel al teatro Odéon.

Attenzione Sud

Sud Italia Quest’anno attirerà l’attenzione grazie alle varie selezioni che vi permetteranno di visitarlo per quindici giorni attraverso la ricchezza del cinema italiano attuale e passato.

I visitatori possono anche scoprire la storia contemporanea Sicilia Con una selezione del regista siciliano Giuseoppe Tornatore, tra cui il film Baarìa.

Calabria Jonas Carpignano sarà protagonista dei film Mediterranea e A Chiara, oltre che del film Il buco.

Video: Attualmente su Actu

Tre film usciranno sugli schermi quest’anno Anteprima : Nostalgia di Mario Martone, Eight Hills di Charlotte Vandermeerch e Dogs and Italians Banned di Alain Ughetto.

Nel centenario del compleanno di Pier Paolo Pasolini, l’Associazione Transsalpina e Odeon invitano i visitatori a vedere oa rivedere Mamma Roma e Il Vangelo secondo Matteo.

Un thriller (America Latina), un film d’avventura (The Legend of the Crab King) e una serie di film emozionanti sono previsti per soddisfare il maggior numero di persone possibile.

Per prolungare il viaggio…

Conferenze

Conquista Normanna della Sicilia: I figli di Tancredi, guardando al futuro, hanno quasi creato un impero. L’Associazione Normandia-Sicilia immerge i suoi visitatori sulle orme dei Normanni in Sicilia nell’XI e XII secolo.

Mercoledì 5 ottobre, alle 18, Grand Salon de l’Hôtel de Ville, Cherbourg-Octeville

I figli di Tancredi, guardando al futuro, hanno quasi creato un impero. L’Associazione Normandia-Sicilia immerge i suoi visitatori sulle orme dei Normanni in Sicilia nell’XI e XII secolo. Mercoledì 5 ottobre, alle 18, Grand Salon de l’Hôtel de Ville, Cherbourg-Octeville Dalla Tarantella al Tarantismo: Love and Lovesickness Dance di Serena Tallarico. Considerata un tempo segno del male, la tarantella è oggi considerata un simbolo di liberazione, una danza di resistenza e l’orgoglio del sud Italia. La potenza di questa danza sarà affrontata attraverso un approccio antropologico, culturale, coreografico e musicale. Spiegazioni etnografiche e video sono intervallati da interventi di danza e ascolto di musica tradizionale del sud Italia.

Sabato 15 ottobre alle 18 presso Espace culturel Buisson, Tourlaville

Animazioni

Intervento del Centro Ospedaliero Generale del Cotentin, Perinatal Bereavement, a seguito della proiezione del film Piccolo Garbo all’Odeon venerdì 7 ottobre.

Intervento dell’Associazione Immigrazione sull’accoglienza dei rifugiati dopo la proiezione del film Mediterranea all’Odeon sabato 8 ottobre.

Un quiz musicale su Ennio Morricone seguirà la proiezione di Cinema Paradiso all’Odéon mercoledì 12 ottobre. Sono disponibili piccoli regali!

Workshop di Tarantella con Serena Tallarico (durata: 2 ore) presso Espace culturel Buisson. Sabato 15 ottobre alle 14 e domenica 16 ottobre alle 10. Posti limitati. Iscrizione allo 06 50 27 46 07. Partecipazione: 20€ o 5€ per i membri dell’associazione Transalpina. Questo workshop prevede interpretazioni etnografiche e coreografie semplici e divertenti in cui i partecipanti impareranno le fasi e la coreografia di tarantelle e altri balli del sud Italia nelle loro forme tradizionali.

Degustazioni di vini italiani

AOC, ilAssociazione œnophile cherbourgeoise, presenterà e degusterà vini siciliani e calabresi. Si dice che i vini siciliani siano i più antichi del mondo e siano apprezzati per le loro qualità associate alla terra vulcanica. Quanto alla Calabria, poco importante nel XXe secolo, la viticoltura calabrese ha conosciuto negli ultimi anni un forte ritorno.

Lunedì 17 ottobre alle 18:30 presso L’Autre Bar, Espace René Le Bas. Spazi limitati. Iscrizione allo 06 50 27 46 07. Ingresso: 5€

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/Transaplina

Questo articolo ti è stato utile? Sappi che puoi seguire C’est à Cherbourg nello spazio Le mie notizie . Con un clic, dopo la registrazione, puoi trovare tutte le novità delle tue città e dei tuoi marchi preferiti.