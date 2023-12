Padroneggiare l’intelligenza artificiale per il marketing e le vendite

Ottieni un miglioramento di 10 volte nei tuoi risultati di marketing integrando perfettamente l’intelligenza artificiale, anche se hai poca esperienza nell’utilizzo di ChatGPT. Immergiti in un intenso corso di formazione di un giorno in cui potrai accelerare e migliorare i tuoi sforzi di marketing, il tutto senza bisogno di un dottorato in scienza dei dati! Non è necessario essere un programmatore esperto o avere precedenti esperienze di intelligenza artificiale; Niente di tutto ciò è necessario per sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale.

Goditi un affascinante viaggio attraverso il panorama dell’IA che va oltre ChatGPT, rivelando il vasto potenziale dell’IA. Non solo capisci come creare contenuti accattivanti, ma puoi anche progettare immagini straordinarie. Crea magie di marketing, ottieni approfondimenti continui sull’innovazione del prodotto, scrivi testi di alta qualità e comunica in modo altamente personalizzato con potenziali clienti e clienti, il tutto in un francese chiaro e semplice, senza il gergo tecnico.

Panoramica di oggi

Esplorando l’attuale panorama dell’IA: Scopri i protagonisti e gli strumenti chiave del mondo dell’intelligenza artificiale. Comprendere le capacità dell’intelligenza artificiale: Ottieni una panoramica delle capacità, degli esempi reali e dei vantaggi pratici dell’intelligenza artificiale. Demistificare l’intelligenza artificiale: Approfondisci il funzionamento dell’intelligenza artificiale e scopri le capacità e i limiti di questi modelli. Prompt di base e comunicazione con l’intelligenza artificiale: Esercitati con le istruzioni di base, ad esempio comunicando con l’intelligenza artificiale utilizzando il nostro piano ACTIFFF. Questo costituirà la base della tua nuova avventura IA.

Applica le tue nuove competenze per migliorare praticamente le tue attività di marketing e vendita:

7 missioni di trasformazione con intelligenza artificiale: Scatena il tuo genio creativo: Scatena il tuo genio creativo interiore per creare immagini realistiche o ultra creative. Ciò ti aiuterà a creare annunci e prototipi per i tuoi prossimi prodotti. Conclusione con video generati dall’intelligenza artificiale: Concludi la giornata sviluppando video generati dall’intelligenza artificiale. Scopri anche come clonare la tua voce e creare il tuo avatar. Ciò ti aiuterà a produrre video didattici su larga scala e a progettare comunicazioni altamente personalizzate.

per chi ? Marketer e professionisti delle vendite

Opzioni linguistiche: Francese, inglese o olandese, a seconda delle preferenze dei partecipanti.