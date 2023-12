L’oro, il bene rifugio per eccellenza: la nostra selezione dei gioielli più belli

geometrico

Troppo morbido per i tuoi gusti, braccialetto in oro giallo? Maison Holemans e il suo laboratorio integrato gli conferiscono carattere e profondità con una serie di modelli interamente incastonati in oro e tempestati di diamanti. 11.300€, anche in oro bianco. 4 Place du Grand Sablon, 1000 Bruxelles. 025388311

70 anni di storia

In questa occasione, la Maison Polomé ha collaborato con l’artista belga Charles Kaysen che ha disegnato un pezzo esclusivo in un’edizione limitata di 70 pezzi in oro 18 carati, anello con acquamarina pakistana taglio baguette da 2,73 carati e 0,28 carati di diamanti. A partire da 5600 euro. Gioielleria Polomé 4 rue de Montaigne a Charleroi. 071314008

Nuova ondata

Nel cuore di Bruxelles, l’elegante e storica casa Yvan’s Jewellers offre una profonda fuga: la collezione Wave, le cui ondulazioni simboliche di oro e diamanti ricordano le onde dell’oceano. Prezzo su richiesta, 12-18 Galerie de la Reine. 025121818

Totem

Eppure leggero come una nuvola! Questi lunghi orecchini circolari in oro e diamanti devono la loro assoluta comodità alla tradizionale lavorazione orafa della casa italiana Nanis. I suoi artigiani cesellano il metallo utilizzando l’antica tecnica “Millerighe”. Ballando sotto la pioggia collezione Ivy, modello Nuovole, € 6.100. In vendita a Isabelle Leblans, a La Hulpe 02 652 24 39.

Nella realtà aumentata

Nella versione XXL, il popolare modello Menottes Dinh Van offre un prezioso gioco reversibile. Sul davanti il ​​pendente R35 è in malachite e sul retro in granato. Con un’impresa notevole, le due pietre circondate da oro giallo sono tagliate da un unico foglio. Edizione limitata, catena Maillon L in oro giallo, € 15.500. Boutique Dinh Van di Bruxelles, 6 Place du Grand Sablon. 025118353

I nuovi anni settanta

Visto in Bigli: Il Big Rounded Square Link della nuova collezione “Elements”. Le sue forme morbide prese in prestito dagli anni ’70 si incarnano nel design contemporaneo di eleganti orecchini in oro rosa e diamanti al prezzo di 5.600 euro.

Divertimento

Un marmo nero (granato), verde (granato), blu (lapislazzuli) o rosa (rodocrosite) incontra un diamante turbolento tra due cristalli di zaffiro: Chopard mette in orbita la sua nuova collezione Happy Diamonds Planet. Anello in oro rosa, 2.680€. Chopard Boutique, 57B Bild de Waterloo – 1000 Bruxelles. 025147325

Crea dipendenza

Come gli altri gioielli Piaget Possession, è dotato di un anello mobile che invita irresistibilmente a giocare con esso: un anello in oro rosa con diamanti e decorato con nervature irregolari Décor Palace. A partire da 4.500 €, Joailliers Tollet, 36 rue des Fripiers, 1000 Bruxelles. 022181193