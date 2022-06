Over 65 con immunodeficienza: “Gli attuali schemi vaccinali non bastano più a proteggere i più vulnerabili”, cosa fare?

Nel grafico sopra, vediamo: la dose di richiamo si riduce effettivamente Difficile (Grafico a destra basato sull’incidenza) dello sviluppo di una condizione grave rispetto alla vaccinazione convenzionale, soprattutto per le persone di età superiore ai 65 anni. Ma questo rischio è ancora significativamente più alto (15 volte) per gli anziani rispetto agli adulti di età inferiore ai 65 anni.

Protezione limitata

Come lo spieghiamo?

“Se gli attuali vaccini continuano a proteggere bene i giovani dalle forme pericolose, proteggono meno bene gli anziani il cui sistema immunitario è meno efficiente.Michael Goldman spiega, Questo per due motivi:

Sono meno efficaci contro le varianti che sono diventate prevalenti (BA.5);

La durata della protezione si esaurisce nel tempo.

Allora come proteggiamo i più vulnerabili? Come raccomandato dalle autorità, Michael Goldman raccomanda “cConsiderare con il proprio medico a Secondo colpo di richiamo da ora in poisoprattutto se c’è Comorbidità che predispongono a forme gravi. Questo secondo booster proteggerà anche dalle cadute. Non impedirà la rivaccinazione durante la campagna di vaccinazione pianificata”.

Per gli immunocompromessi si consiglia di misurare il livello degli anticorpi: al di sotto di un certo livello”,Il paziente è idoneoScudo Evo, una miscela di anticorpi monoclonali che proteggerà la variante attualmente dominante (BA5) fino all’autunno. Un recente lavoro del famoso team di Pr Ho della Columbia University di New York mostra che Evusheld è ancora attivo contro BA5.“

Se si verifica un’infezione in questi pazienti immunocompromessi, devono essere somministrati trattamenti specifici il prima possibile.