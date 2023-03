Sprawl nucleare: FANC preferisce consentire a Doel4 e Tihange3 di correre

Il condizionale nucleare esclude l’ipotesi di proroga di Doel 1, 2 e Tihange 1 per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti durante gli inverni 2025-2026 e 2026-2027. “kern” si riunisce lunedì per prendere una decisione.

YuUn gabinetto ristretto (“kern”) sull’energia nucleare – ancora uno… – è stato convocato questo lunedì alle 8 dal primo ministro Alexander De Croo (OpenVLD). L’informazione, trasmessa domenica dai nostri colleghi di VRT, ci è stata confermata da una buona fonte. Nella lista, tra caffè e cornetto, c’è il memorandum presentato dall’Agenzia federale per la regolamentazione nucleare (AFCN) in merito alla possibile estensione della vita dei reattori nucleari durante gli inverni 2025-2026 e 2026-2027. Promemoria: in un rapporto presentato a gennaio, Elia, il direttore della rete elettrica ad alta tensione, ha individuato una carenza di produzione di elettricità durante i due periodi invernali, che minaccia la sicurezza dell’approvvigionamento del Paese. E per Elia non esiste una soluzione alternativa al mantenimento della produzione nucleare in Belgio. Sapendo che tutti e sette i reattori belgi verranno spenti entro il primo



