Un grande cambiamento in WhatsApp: cambierà le tue abitudini

L'app di messaggistica cambia interfaccia. Alcuni utenti hanno già accesso ai nuovi menu.

Gli utenti dell’app di messaggistica WhatsApp dovranno cambiare le loro abitudini. Meta ha appena iniziato a lanciare una nuova interfaccia che cambia molte cose nel modo in cui interagiamo con l'app.

Il menu dell'interfaccia, precedentemente situato nella parte superiore dello schermo, si sposta in basso. È anche necessaria una revisione del design, con discussioni, notizie, comunità e pulsanti di chiamata più leggibili e di più facile accesso.

Anche se questa nuova barra di navigazione cambierà le abitudini di tutti, la funzionalità non cambierà. Si tratta sempre delle stesse sezioni principali dell'applicazione.

Come sempre con Meta, la funzionalità viene distribuita gradualmente agli utenti in ondate successive. Non tutti vengono serviti allo stesso tempo. Possiamo però già confermare che l'app è già aggiornata per alcuni utenti in Belgio.

