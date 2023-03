Se annulliamo il cambio orario, preferireste che fosse l’orario invernale

Ma questo cambio di tempo non dovrebbe andare via? L’Europa aveva già concordato su questo punto nel marzo 2019… Da allora, il testo si è accumulato. Dopo un accordo a livello di Commissione europea, spettava al Consiglio europeo adottare la direttiva e richiedere agli Stati membri di rispettarla. La scadenza era stata annunciata all’epoca: la fine del 2020.

Non contarci quest’anno. Stiamo già passando all’ora legale questo fine settimana, proprio come passeremo all’ora solare il prossimo ottobre, poiché diversi paesi non hanno ancora deciso che ora vogliono mantenere. Le autorità francesi sottolineano sul loro sito web: “A causa della crisi sanitaria legata al Covid-19, questa disposizione non è più all’ordine del giorno e non dovrebbe essere discussa nel prossimo futuro. Il cambio dell’ora legale e invernale per il 2023 è mantenuto.