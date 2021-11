Oltre 5.000 km, 42 giorni di gare… e 5.649 giri intorno allo stesso isolato

Scommesse… Un blocco in 42 giorni: domenica un ultramaratoneta italiano ha vinto l’evento di camminata più lungo e folle del mondo, coprendo quasi 5.000 km in appena un mese e mezzo intorno agli unici edifici di New York.

“È stato davvero noioso!Egli gridò Andrea Margado La bandiera italiana in mano dopo aver tagliato il traguardo domenica sera e aver compiuto 5.649 volte il giro del campus scolastico nei pressi del Queens, nel nord di New York. Quindi ho percorso 3.100 miglia o 4.888 km.

A 883 metri, percorre in media 116 km al giorno – Più di due maratone – Atleta incredibile, Superman di quasi 39 anni, Ha corso per 42 giorni, 17 ore e 38 minuti. Tutti i giorni dalle 6:00 a mezzanotte.

io Per saperne di più: F1: Completa la maratona con il costume di Lance Stroll ed entra nel Guinness dei primati

io Per saperne di più: Shaleen Flanagan e Jordan Tropf, due americane sono maratonete

La gara, completamente identica a livello internazionale, durerà altri otto giorni, interrompendo il traffico automobilistico di New York.

“La prima settimana è molto difficile, soprattutto per la mente“, ammette Andrea Margado.”Poi ti ci abitui e accetti che sarà lo stesso ogni giorno“.

“È una prova di resistenza, sforzo, perseveranza e abilità“, Direttore di gara Sahishnu Sez.

Cosa guadagna il vincitore Andrea Margado dopo aver perso migliaia di calorie al giorno e 16 paia di scarpe? Un file ma niente soldi, promettono gli organizzatori.

“Questo è tutto, il mio sogno e l’ho realizzato“, L’italiano è felicissimo.