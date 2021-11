Il produttore di fagioli Fatboy diventa italiano

Il produttore di mobili italiano Calicaris si è offerto di acquistare Fatboy per circa 120 milioni di , che è ancora nelle mani del fondo belga Vendis.

La scorsa primavera, il fondo di investimento belga Wendys ha aperto la strada alla vendita della sua quota di maggioranza Produttore olandese di pouf, mobili da giardino e lampade ? . A tal fine, ha costretto Lincoln International, una società di consulenza per fusioni e acquisizioni.

che appare Documento Verrà Nella fase finale, Secondo i nostri colleghi del Quotidiano Romano (e quinto in Italia) Il Messaggero. Produttore italiano di mobili di design Si dice che Calicaris abbia offerto una possibilità per 120 milioni Per l’acquisizione di una società fondata nel 2002 Alex Bergman dai Paesi Bassi.