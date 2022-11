Oltre 3 milioni di utenti belgi di WhatsApp violati: l’identità dei “contatti” è stata usurpata”, afferma l’esperto

I numeri di telefono di quasi 500 milioni di utenti Whatsapp sono attualmente in vendita su Internet. La fuga di notizie ha riguardato 84 paesi, compreso il Belgio. A cosa possono servire questi numeri? Quali sono i rischi per gli utenti?

I dati di quasi 500.000 milioni di utenti di Whatsapp sono stati rivenduti: in Belgio, più di 5 milioni di persone utilizzano questo sistema di messaggistica sui propri smartphone. Da noi l’hacking riguarda 3.188.584 numeri. Al momento è impossibile sapere come siano trapelati questi dati ma attualmente è in vendita.

Olivier Bogart, esperto di sicurezza informatica, fornisce la sua analisi per RTL INFO. “Penso che con il contesto qui descritto, con così tanti numeri di telefono, sia un tentativo di truffa”.lui pensa. “Gioca sul furto d’identità dei nostri contatti: ho un amico su Whatsapp, ricevo un suo messaggio, è il suo numero perché è nella mia lista dei contatti, quindi non preoccuparti, lo seguo”Olivier Bogart spiega. “Ovviamente l’idea qui è di essere in grado di fare soldi.”

Parametri da regolare

Ma come posso evitare questo tipo di hack e proteggere il mio numero? Nelle impostazioni di Whatsapp è presente un’impostazione sulla privacy per limitare la visibilità di determinati contenuti.continua il nostro esperto sconsigliando di contattare i nostri contatti stretti e di nominare il nostro profilo solo per nome. “I nostri contatti sono persone che conosciamo, quindi basta avere un nome di battesimo”.

Quasi un quarto degli utenti dell’app è interessato. Al momento, la casa madre non ha comunicato questa fuga di notizie.