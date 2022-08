Olivia Newton-John, nota soprattutto per il suo ruolo leggendario in “Grease”, è morta all’età di 73 anni

Olivia Newton-John, attrice e cantante nota per il suo ruolo in Grease, è morta. L’annuncio è arrivato sul suo account Facebook ufficiale: “Olivia Newton-John, 73 anni, è morta pacificamente nel suo ranch nel sud della California questa mattina tra famiglia e amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile”.

Olivia è stata un faro di trionfo e speranza per oltre 30 anni mentre condivide il suo viaggio con il cancro al seno. La sua ispirazione terapeutica e la sua esperienza pionieristica nella medicina delle piante continuano con la Olivia Newton-John Foundation Trust for Plant Medicine and Cancer Research. Al posto dei fiori, la famiglia chiede che eventuali donazioni commemorative vengano fatte alla Olivia Newton-John Foundation (ONJFoundationFund.org).

Olivia lascia il marito John Easterling. Sua figlia, Chloe Latanzi. sua sorella Sarah Newton-John; Suo fratello, Toby Newton-Jean. nipoti Totti, Fiona e Brett Goldsmith; Emerson, Charlie, Zack, Jeremy, Randall, Piers, Newton-John; Judd Newton-Stoke, Lily Lee; Kira e Cha Edelstein; Wobren e Valerie Hall. »

L’attrice e cantante australiana Olivia Newton-John, protagonista del film “Grace”, è morta all’età di 73 anni, ha annunciato il marito in una dichiarazione pubblicata sui social media, lunedì.

In un comunicato stampa, John Easterling ha detto che l’attrice “è morta pacificamente nel suo ranch nel sud della California questa mattina tra la sua famiglia e i suoi amici”. Combatte il cancro al seno da 30 anni.

Lucida e in giacche di pelle, Olivia Newton-John si è sentita famosa in tutto il mondo per il suo ruolo nel musical “Grease”, insieme a John Travolta.

A suo merito, una quarantina di album country e pop rock, incluso “Physical”, furono un grande successo nel 1981 e centinaia di concerti si tennero in tutto il pianeta.

Da quando ha combattuto contro il cancro nei suoi 40 anni – cancro al seno e una mastectomia nel 1992 e poi una recidiva nel 2013 e 2017, con metastasi – la star ha messo tutta la sua energia e notorietà al servizio della lotta contro la malattia.

“Olivia è stata un faro di vittoria e speranza per 30 anni condividendo la sua esperienza di cancro al seno”, ha scritto suo marito, aggiungendo che è stato istituito un fondo a suo nome per finanziare la ricerca sulle piante. Medicinali e cancro, Fondazione Olivia Newton-John Foundation.

“Sei la persona che voglio”

Nata il 26 settembre 1948 a Cambridge, la regina Elisabetta II è la nipote del fisico tedesco Max Born, il cui lavoro sulla teoria quantistica gli è valso un premio Nobel.

Suo padre combatté nelle forze britanniche durante la seconda guerra mondiale e fu coinvolto nell’arresto di Rudolf Hess.

La ragazza che abbiamo chiamato Levi aveva solo cinque anni quando la sua famiglia è passata agli opposti. Destinazione Melbourne, Australia.

Appassionata di musica, ha vinto un concorso canoro locale all’età di 16 anni. Sua madre la spinge a usare il suo talento ed entrambi tornano in Inghilterra.

I primi singoli, i primi successi. Nel 1974 ha rappresentato la Gran Bretagna all’Eurovision e si è classificata quarta, perdendo dietro di lei … ABBA.

Poi si è diretto in California, dove si è fatta un nome sulla scena country e western. L’anglo-australiano è stato dedicato due volte al “cantante più popolare negli Stati Uniti” e ha vinto un Grammy Award contro la regina Dolly Parton.

John Travolta, coronato dal suo successo in “Saturday Night Fever”, ha dato il suo nome a “Grease”.

Pubblicato nel 1978, il film è stato un successo immediato in tutto il mondo. In Francia conta 6 milioni di voci… più di “Les Demoiselles de Rochefort” o “West Side Story”! Tutti canticchiano “Summer Nights” e “Sei quello che voglio”.

Nonostante tale successo mondiale, Olivia Newton-John non ha continuato a lungo il suo slancio nel cinema. Dopo alcuni film si è dedicata principalmente al canto e alla sua fattoria in California dove vive circondata da animali.