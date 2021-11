Frederic Lopez è apparso irriconoscibile in France 2, preoccupando gli spettatori

persone e re

Mentre alcuni utenti della rete notano che stanno invecchiando, altri sono preoccupati per la loro salute.

Dopo Laurent Baffie, tocca a Frédéric Lopez fare una grande apparizione in TV. L’ex conduttore di “Rendez-vous en Terres Inconnues” si è dato un nuovo look che lo ha reso quasi irriconoscibile sul set di France 2. Un cambiamento nel colore della sua barba e dei suoi capelli. Infatti, venuto come ospite giovedì sera scorso al nuovo spettacolo “I Have an Idea for France” presentato da Julien Boguerre, Lopez è apparso tutto bianco, lasciando le solite sfumature di sale e pepe.

Da parte dello spettatore, le reazioni non sono arrivate a lungo: “Sono rimasto scioccato 10 anni”, “Sta invecchiando all’improvviso o sta delirando?” “Sono stato solo io a essere schiaffeggiato?”possiamo leggere? Un altro utente di Internet ha scritto: “Come ogni viaggio, non allena i giovani”. Mentre un altro è venuto in soccorso del presentatore dicendo di aver trovato questo nuovo look “adatto a lui”.

Sì, è Frederic Lopez. pic.twitter.com/QUSDDcrBEy – Pierre Bonneyrati 18 novembre 2021

Frederic Lopez ha preso 10 anni di pausa dallo spettacolo RDV in Uncharted Land, sono rimasto scioccato – OTP (@QLFzo0) 18 novembre 2021

Spero di essere paranoico, ma quando questa vecchiaia è appena tra un anno (ottobre 2020 – novembre 2021) non può essere banale. È ovviamente scioccante e spero che Frederic Lopez faccia un buon lavoro. pic.twitter.com/bzw9KyPzTk – Clement Garin (@clem_garin) 19 novembre 2021

D’altra parte Frederic Lopez c’è un problema, giusto? È diventato improvvisamente vecchio o delirante? – Sosa (@saooo_daa) 18 novembre 2021

Sono stato l’unico a essere stato schiaffeggiato quando ho visto Frederic Lopez in France 2? -Pino (@antoine_pino) 18 novembre 2021