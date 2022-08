Stranger Things Stagione 5 conterrà meno episodi

La scorsa settimana, i fratelli Duffer hanno iniziato a scrivere la quinta e ultima stagione della serie Netflix di successo Cose strane.

I creatori della serie sono stati ospiti del podcast americano felice triste confuso. La possibilità di Matt e Ross Dover di confermare alcuni piccoli dettagli riguardanti l’ultima stagione della serie.

La stagione 4 prevedeva nove episodi lunghi, se non molto lunghi. Gli ultimi due episodi duravano rispettivamente 85 e 140 minuti, per un totale di quasi 13 ore di riprese.

L’ultimo capitolo di Cose strane Dovrebbe essere più breve. Si spiegano.

“L’unico motivo per cui non vogliamo che l’ultima stagione sia lunga come l’ultima è perché se guardi da vicino, ci sono circa due ore di rinforzo prima che i ragazzi si immergano davvero nel mistero. E il meraviglioso. Devi ottenere per conoscerli, immergerti nelle loro vite e capire i loro desideri.” e le loro paure, li vedi adattarsi al liceo o meno, e tutto il resto. È ovviamente inutile farlo di nuovo nei primi due episodi della quinta stagione Per la prima volta nella serie, la fine della stagione 4 non è un risultato in sé, quindi tutto seguirà molto rapidamente dall’inizio della stagione 5. I personaggi saranno davvero al centro dell’azione , avranno davvero un obiettivo che devono raggiungere e penso che questo ci farà risparmiare almeno qualche ora e rendere questa stagione davvero diversa. Sono sicuro che la fine della stagione sarà un molto più lungo, con stile.Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re, ma con almeno otto anelli diversi.

I fan della serie dovranno però pazientare: la conclusione delle avventure di Undici e compagni non dovrebbe arrivare prima del 2024 e nemmeno del 2025.